Peklo znovu ožívá. Čtrnáctá sezóna Diabla IV zkusí naskočit na vlnu přízně z Lord of Hatred

Úspěch rozšíření Lord of Hatred vlil Diablu IV novou krev do žil, ale Blizzard po něm rozhodně neplánuje usnout na vavřínech. Vývojáři během živého vysílání odhalili mnohé detaily nadcházející čtrnácté sezóny, která nese podtitul Season of Death Awakening.
Nová kapitola odstartuje 30. června a přinese s sebou hromadu obsahu, lehce drastické úpravy některých mechanismů a jednu nečekanou spolupráci s týmovou střílečkou. Už teď se můžete chystat na novou výpravu za odhalením původu tajemného kultu smrti, rozsáhlý Season Journey čítající 120 úkolů napříč devíti úrovněmi a také na svěží herní mechanismy.
Nejzásadnější novinkou, kterou si komunita mohla vyzkoušet už dříve na testovacích serverech, je kompletní překopání nejvzácnějších předmětů v herním systému nazvaném Mythic Uniques 3.0. „Mýtická“ kvalita už nebude pevně danou raritou, ale modifikovatelnou vlastností. Pomocí horadrické kostky nebo klenotníka budete moct přeměnit jakýkoliv unikátní předmět na jeho mýtickou verzi.
Výroba bude naprosto transparentní, takže pokud dáte všanc své unikátní boty, získáte zpět zaručeně mýtické boty. Síla unikátních vlastností naroste o 30 % a všechny dodatečné bonusy získané očarováním budou mít vždy maximální možné hodnoty. Vyrobený mýtický unikát sice můžete mít na postavě v danou chvíli pouze jeden, ty získané běžným hraním z monster však žádné limity nemají.
Sanctuary navíc začnou trhat na kusy nové portály zvané Pandemonium Ruptures, ze kterých se budou valit vlny nepřátel. Trhliny fungují víceméně jako upravená verze dřívějších Realmwalkerů, přičemž jejich poražením získáte přístup do speciálních Deathtoll Chambers, které slouží jako nejlepší zdroj klíčů k pokladům sezónních bossů.
Do hry dorazí také nová rodinka monster The Risen a po dlouhém beta testu se do ostré verze dostane také věž a žebříčky. S tím se pojí zbrusu nový permanentní režim Solo Self Found určený pro ty největší samotáře. V tomto módu nemůžete s nikým obchodovat ani se přidávat do skupin, ale získáte přístup k exkluzivním tabulkám nejlepších hráčů, kde můžete všem dokázat své dovednosti a vybojovat si prestižní kosmetické koruny a tituly.
Zlepšení komfortu pak podtrhne zvýšení limitu na herní zlato na 999 999 999 999 mincí a navýšení kapacity obolů na solidních 25 000 kusů.
Blizzard chce začátek sezóny pořádně oslavit, a proto pro všechny hráče, kteří dosud nevlastní datadisk Lord of Hatred, připravil bezplatnou zkušební verzi Warlocka. Hybridní třída, kombinující schopnosti nekromanta a kouzelníka, dokáže vyvolávat démony z hlubin pekel nebo jejich temnou sílu přetavit do vlastních ničivých útoků. Bezplatný trial poběží od 30. června do 7. července, černokněžníky si můžete v rámci týdne vyhnat až na 30. úroveň. Postava se vám uloží, takže pokud si rozšíření následně pořídíte, můžete s ní plynule pokračovat.
Lákadlem pro fanoušky Blizzardu obecně pak zřejmě bude spolupráce s Overwatchem. Z elitních monster a šampionů bude padat speciální měna Eye of the Overwatch, za kterou si v bezplatném battle passu odemknete tematické drobnosti, jako je první získatelné barvivo na zbroj nebo mazlíček v podobě lišky hrdinky Kiriko. Legendární skiny postav inspirované Mercy, Reinhardtem, Roadhogem či Reaperem ovšem pouhým hraním odemknout nepůjde, zůstanou v herním obchodě a, jak už je u Blizzardu zvykem, pravděpodobně za ně zaplatíte nemalou sumu reálných peněz.
Pokud chcete do nové sezóny vtrhnout hned vteřinu po spuštění, aktualizace s označením 3.1.0 bude připravena k předběžnému stažení už 25. června v 19:00 našeho času. Možnost se týká platforem Battle.net, Xbox a PlayStation, majitelé verze na Steamu mají tentokrát smůlu a budou si muset počkat až na ostrý start 30. června.