Peklo znovu ožívá. Čtrnáctá sezóna Diabla IV zkusí naskočit na vlnu přízně z Lord of Hatred
zdroj: Blizzard

Peklo znovu ožívá. Čtrnáctá sezóna Diabla IV zkusí naskočit na vlnu přízně z Lord of Hatred

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

25. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Úspěch rozšíření Lord of Hatred vlil Diablu IV novou krev do žil, ale Blizzard po něm rozhodně neplánuje usnout na vavřínech. Vývojáři během živého vysílání odhalili mnohé detaily nadcházející čtrnácté sezóny, která nese podtitul Season of Death Awakening.

Nová kapitola odstartuje 30. června a přinese s sebou hromadu obsahu, lehce drastické úpravy některých mechanismů a jednu nečekanou spolupráci s týmovou střílečkou. Už teď se můžete chystat na novou výpravu za odhalením původu tajemného kultu smrti, rozsáhlý Season Journey čítající 120 úkolů napříč devíti úrovněmi a také na svěží herní mechanismy.

zdroj: Blizzard

Nejzásadnější novinkou, kterou si komunita mohla vyzkoušet už dříve na testovacích serverech, je kompletní překopání nejvzácnějších předmětů v herním systému nazvaném Mythic Uniques 3.0. „Mýtická“ kvalita už nebude pevně danou raritou, ale modifikovatelnou vlastností. Pomocí horadrické kostky nebo klenotníka budete moct přeměnit jakýkoliv unikátní předmět na jeho mýtickou verzi.

Výroba bude naprosto transparentní, takže pokud dáte všanc své unikátní boty, získáte zpět zaručeně mýtické boty. Síla unikátních vlastností naroste o 30 % a všechny dodatečné bonusy získané očarováním budou mít vždy maximální možné hodnoty. Vyrobený mýtický unikát sice můžete mít na postavě v danou chvíli pouze jeden, ty získané běžným hraním z monster však žádné limity nemají.

Diablo II: Ressurected – Reign of the Warlock
Aktuality
Diablo II přivítalo za měsíc přes 2 miliony warlocků

Sanctuary navíc začnou trhat na kusy nové portály zvané Pandemonium Ruptures, ze kterých se budou valit vlny nepřátel. Trhliny fungují víceméně jako upravená verze dřívějších Realmwalkerů, přičemž jejich poražením získáte přístup do speciálních Deathtoll Chambers, které slouží jako nejlepší zdroj klíčů k pokladům sezónních bossů.

Do hry dorazí také nová rodinka monster The Risen a po dlouhém beta testu se do ostré verze dostane také věž a žebříčky. S tím se pojí zbrusu nový permanentní režim Solo Self Found určený pro ty největší samotáře. V tomto módu nemůžete s nikým obchodovat ani se přidávat do skupin, ale získáte přístup k exkluzivním tabulkám nejlepších hráčů, kde můžete všem dokázat své dovednosti a vybojovat si prestižní kosmetické koruny a tituly.

Zlepšení komfortu pak podtrhne zvýšení limitu na herní zlato na 999 999 999 999 mincí a navýšení kapacity obolů na solidních 25 000 kusů.

Blizzard chce začátek sezóny pořádně oslavit, a proto pro všechny hráče, kteří dosud nevlastní datadisk Lord of Hatred, připravil bezplatnou zkušební verzi Warlocka. Hybridní třída, kombinující schopnosti nekromanta a kouzelníka, dokáže vyvolávat démony z hlubin pekel nebo jejich temnou sílu přetavit do vlastních ničivých útoků. Bezplatný trial poběží od 30. června do 7. července, černokněžníky si můžete v rámci týdne vyhnat až na 30. úroveň. Postava se vám uloží, takže pokud si rozšíření následně pořídíte, můžete s ní plynule pokračovat.

Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Galerie

Lákadlem pro fanoušky Blizzardu obecně pak zřejmě bude spolupráce s Overwatchem. Z elitních monster a šampionů bude padat speciální měna Eye of the Overwatch, za kterou si v bezplatném battle passu odemknete tematické drobnosti, jako je první získatelné barvivo na zbroj nebo mazlíček v podobě lišky hrdinky Kiriko. Legendární skiny postav inspirované Mercy, Reinhardtem, Roadhogem či Reaperem ovšem pouhým hraním odemknout nepůjde, zůstanou v herním obchodě a, jak už je u Blizzardu zvykem, pravděpodobně za ně zaplatíte nemalou sumu reálných peněz.

Pokud chcete do nové sezóny vtrhnout hned vteřinu po spuštění, aktualizace s označením 3.1.0 bude připravena k předběžnému stažení už 25. června v 19:00 našeho času. Možnost se týká platforem Battle.net, Xbox a PlayStation, majitelé verze na Steamu mají tentokrát smůlu a budou si muset počkat až na ostrý start 30. června.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy Diablo (série) diablovka rozšíření akční RPG
Zdroje:
Blizzard
Hry:
Diablo IV Diablo IV: Lord of Hatred
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026

Nejnovější články