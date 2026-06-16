Peklo se otevře v říjnu. Hellraiser: Revival zveřejňuje datum vydání brutálním trailerem

Hororová série Hellraiser se letos na podzim vrátí ve videoherní podobě a konečně už víme kdy. V traileru s datem vydání asi není překvapivé, že hra cílí na podzim, buďme alespoň rádi, že nevyjde v přeplněném září, ale Hellraiser: Revival si zahrajeme na PC, PS5 a Xboxu Series X/S 8. října.
Nový trailer ukazuje další dávku brutálního body hororu a potvrzuje, že hra bude silně stavět na atmosféře původních filmů vytvořených hororovým spisovatelem Clivem Barkerem. Příběh se zaměří na záchranu milované osoby uvězněné v Labyrintu, děsivé dimenzi ovládané Cenobity. Hráči budou muset sestoupit do samotného pekla a postavit se armádám démonických bytostí, kultistů i zvrácených služebníků Pinheada.
Ten se mimochodem vrátí ve velké parádě, protože jej dabuje původní herec Doug Bradley, který si ikonického mezidimenzionálního sadistu zahrál ve většině klasických filmových pokračování.
Jedním z hlavních herních prvků bude Genesis Configuration, nová verze hlavolamové kostky známé z filmů. Ta hráčům poskytne nadpřirozené schopnosti včetně telekineze, pyrokineze, vyvolávání cenobitských řetězů s háky a podobně. Tyto schopnosti nebudou sloužit jen v boji, ale také při řešení hádanek a manipulaci s prostředím Labyrintu.
S datem vydání přicházejí i informace o ceně a speciálních edicích. Hra bude stát standardně 39,99 eur, deluxe edice s extra skiny pro zbraně vyjde o 10 eur dráž. Nejzarytější fanoušci si budou moci pořídit i dvě speciální sběratelské edice obsahující licencované předměty ze světa Hellraiseru.