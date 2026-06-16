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Peklo se otevře v říjnu. Hellraiser: Revival zveřejňuje datum vydání brutálním trailerem

16. 6. 2026 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Clive Barker’s Hellraiser: Revival
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Hororová série Hellraiser se letos na podzim vrátí ve videoherní podobě a konečně už víme kdy. V traileru s datem vydání asi není překvapivé, že hra cílí na podzim, buďme alespoň rádi, že nevyjde v přeplněném září, ale Hellraiser: Revival si zahrajeme na PC, PS5 a Xboxu Series X/S 8. října.

Nový trailer ukazuje další dávku brutálního body hororu a potvrzuje, že hra bude silně stavět na atmosféře původních filmů vytvořených hororovým spisovatelem Clivem Barkerem. Příběh se zaměří na záchranu milované osoby uvězněné v Labyrintu, děsivé dimenzi ovládané Cenobity. Hráči budou muset sestoupit do samotného pekla a postavit se armádám démonických bytostí, kultistů i zvrácených služebníků Pinheada.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Nejhnusnější hra výstavy? Hellraiser: Revival rozdával pytlíky na zvracení

Ten se mimochodem vrátí ve velké parádě, protože jej dabuje původní herec Doug Bradley, který si ikonického mezidimenzionálního sadistu zahrál ve většině klasických filmových pokračování.

Jedním z hlavních herních prvků bude Genesis Configuration, nová verze hlavolamové kostky známé z filmů. Ta hráčům poskytne nadpřirozené schopnosti včetně telekineze, pyrokineze, vyvolávání cenobitských řetězů s háky a podobně. Tyto schopnosti nebudou sloužit jen v boji, ale také při řešení hádanek a manipulaci s prostředím Labyrintu.

S datem vydání přicházejí i informace o ceně a speciálních edicích. Hra bude stát standardně 39,99 eur, deluxe edice s extra skiny pro zbraně vyjde o 10 eur dráž. Nejzarytější fanoušci si budou moci pořídit i dvě speciální sběratelské edice obsahující licencované předměty ze světa Hellraiseru.

Smarty.cz
Tagy:
brutální akční adventura hororová survival horor
Zdroje:
Saber Interactive
Hry:
Clive Barker’s Hellraiser: Revival
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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