Pátá epizoda Deltarune je venku a rovnou boří vlastní rekordy
zdroj: Toby Fox

Pátá epizoda Deltarune je venku a rovnou boří vlastní rekordy

PlayStation 4 PC Switch Switch 2

25. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Deltarune
Deltarune
Deltarune
Galerie

Toby Fox znovu dokazuje, že si někdy stačí vzít dostatek času, aby se povedlo navázat na legendu a vytvořit další skvělý zážitek. S Deltarune tak úspěšně navazuje na indie hit Undertale, a jak naznačuje nedávné vydání páté kapitoly, pomalu ho formuje do dalšího úspěšného naditého balíčku.

Pátá kapitola dorazila včera v rámci další bezplatné aktualizace. Hrdinové a hráči v ní prozkoumají Květinové království, které je ale o dost temnější, než by mohl název naznačovat. Zde se dostanou do křížku s Flowerym, který chce udělat radost místnímu králi. Přesto se jedná o poslední „optimističtější“ kapitolu předtím, než zapadne slunce a události naberou spád.

zdroj: Nintendo

Ačkoliv se na další kus obsahu čekalo déle než rok, zájem o Deltarune rozhodně neopadl, ve skutečnosti je tomu spíše naopak. Čistě na Steamu hra zaznamenala masivní nárůst zájmu, a to dokonce natolik, že se počet najednou hrajících uživatelů dostal až na 291 816 jedinců. A jelikož se blíží víkend, dost možná se ještě poroste.

Je evidentní, že fanoušci aktivně seděli a sledovali každý střípek, který Fox vypustil do světa. A když konečně vydal novou kapitolu, masivně se nahrnuli, aby konečně zjistili, co na ně čeká. S ohledem na platformu je tak nové maximum více než dvojnásobkem předchozího rekordu z doby vydání třetí a čtvrté kapitoly, který činil 133 930 lidí.

Deltarune
Novinky
Deltarune, pokračování indie hitu Undertale, se znenadání vrací s dalšími kapitolami

Zaznamenaný zvyšující se zájem jde zároveň ruku v ruce se zrychlujícím se tempem vývoje. Původní první epizoda světlo světa spatřila už v roce 2018, přičemž na druhou kapitolu se čekalo tři roky. Další nášup obsahu si vzal dokonce čtyřletý cyklus, tudíž všichni jistě rádi vidí, že na pátou kapitolu se čekalo „pouze“ rok.

Právě loňský přísun nováčků hře značně pomohl, aby se konečně etablovala jako vyhledávané pokračování, na které má smysl se těšit. Kdy však vyjde ve své plné podobě, to dost možná neví ani samotný autor. Jisté jsou tedy akorát platformy, mezi nimiž najdete PC, PlayStation a Nintendo Switch.

Smarty.cz
Tagy:
RPG
Zdroje:
SteamDB, Toby Fox
Hry:
Deltarune
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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