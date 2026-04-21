Parádní tahovka Menace chystá update, který zamíchá kyberzombiemi
21. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Sci-fi tahovka Menace je skloňována jako duchovní XCOM od tvůrců Battle Brothers. Pokud máte rádi futuristické vojenské strategie, tak by vám hra neměla chybět na radaru... nebo Pod radarem, kde o Menace už psal i Patrik. Možná je ideální naskočit do early accessu právě teď, protože hra brzy dostane výrazný update, který sahá jak do základních mechanik, tak do samotného designu nepřátel. A některé změny jsou docela radikální.

Jednou z největších novinek je konec takzvané daně za povýšení. Tenhle systém zvyšoval náklady pokaždé, když jste povýšili stejnou postavu, což sice dávalo smysl z hlediska designu, ale hráče spíš frustrovalo. „Povyšování působilo jako trest,“ přiznávají autoři. Mechanika proto mizí a nahrazují ji upravené náklady na jednotky i samotná povýšení, která budou nově levnější u méně zkušených vojáků.

Další změna míří na tempo bojů. Všechny jednotky teď dokážou odklízet vraky vozidel, což by mělo výrazně zlepšit průchodnost map, hlavně v městských prostředích, kde se bojiště často ucpávalo. Největší zásah ale dostala nepřátelská frakce Constructů. Kyberzombie podle vývojářů postrádaly dostatek stylu i variability. Rework se snaží dát každé jednotce jasnější roli a udělat souboje zajímavější.

Například drony po zničení vydávají zvuk, který ovlivňuje okolní jednotky, a slouží spíš jako zdržovací prvek. Pěchota přišla o raketové útoky, ale naopak lépe ničí obrněná vozidla a dokáže označovat cíle pro další jednotky. Těžší jednotky typu Guncrawler dostaly silnější výzbroj a nové schopnosti pro odhalování nepřátel, zatímco Shambleři zůstávají chodícími bombami, jen s větším dosahem a vyšším poškozením.

Zároveň se mění i práce s morálkou. Constructi už ji nebudou snižovat přímými útoky, ale spíš nepřímo přes nové mechaniky. Update je momentálně v beta testování, do plné hry se dostane brzy.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
