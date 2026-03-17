Panline je duchovním nástupcem Mirror's Edge. Přináší ikonický minimalismus i PSP

Parkourové Mirror's Edge je videoherní legendou, o níž se EA ale vůbec nestará. Pokračování s podtitulem Catalyst přišlo dlouhých 7 let po jedničce a od té doby má hbitá Faith volno. Logicky to otevírá dveře jiným nadšencům, kteří se na minimalistickou kultovku mohou pokusit navázat, jako to dělá nezávislé studio Viridian Matters.
Pokud jste v minulém roce přišli do styku s předchozím projektem Ikarus Parkour, asi vás jejich chystaná novinka Panline nepřekvapí. Znovu slibuje zaměření na akrobatický běh, jenom je tentokrát ambicióznější a chce se blížit lesknoucí se dystopii fenomenální akční adventury z roku 2009.
Kdyby před vás někdo dal pouhé screenshoty, klidně byste přísahali, že jde o oficiální pokračování, nebo snad remake. Jenom se ikonická červená vyměnila na odstíny modré, oranžové a zelené. Tomu ostatně odpovídá zasazení do nespecifikované budoucnosti, kde město zajistilo občanům nejlepší materiální podmínky, kde se všechny nezbytné statky vyrábí s nulovými náklady.
To dalo vzniknout nové hierarchii, kde se stanete běžcem operujícím v síti kurýrů, fixerů a obchodníků s daty. S nimi budete postupně budovat vztahy, aby se vám povedlo přežít v otevřeném městě, kde se dynamicky objevují anonymní nabídky práce. Máte ale omezený inventář, takže unesete jen určité množství věcí. A pokud vás potká pád z velké výšky, postup v dané zakázce se vám smaže a o předměty přijdete.
Proto si postupně osvojíte nové schopnosti od zkušenějších běžců, čímž zlepšíte nejen plynulost pohybu, ale také otevřete dříve nedostupná místa. Na ně se dostanete čistou navigací bez mapy, pouze s kompasem, pamětí a orientační body. Neodkladným pomocníkem vám bude prolomený osobní počítač, který jakoby z oka vypadl handheldu PlayStation Portable. Ve hře nicméně nese název Panlet a pády mohou znamenat jeho rozbití. Takže se o něj důkladně starejte.
Panline by skutečně mohlo ukojit hlad po nové parkourové hře, pokud ho tedy nebude chtít EA kvůli podobnostem zaříznout. Studio nicméně letos plánuje hru vydat do předběžného přístupu a vzhledem k tomu, jak moc se na ní v posledních dnech stočila záře reflektorů, na nezájem si asi stěžovat nebudou.