Panika v Microsoftu. Studia se obávají zavření, sekera už zřejmě dopadla na Ninja Theory

Nad divizí Xbox se stahují další mračna. Po spekulacích o rozsáhlém propouštění se nyní objevují informace, že několik známých studií jedná o možnosti osamostatnění, aby se vyhnula úplnému uzavření. Děje se tak v reakci na „velký restart“, který se odehrává pod taktovkou šéfů Ashy Sharmy a Matta Bootyho.
Podle zpráv mají být mezi ohroženými týmy například Arkane, Compulsion Games, Double Fine a Ninja Theory. Všechny tři údajně hledají způsob, jak pokračovat mimo struktury Xboxu. Nejdále mají být jednání v případě Compulsion Games a Double Fine. Obě studia se podle informací serveru Bloomberg a novináře Jasona Schreiera snaží vyjednat model podobný tomu, který v minulosti využilo Toys for Bob při odchodu od Activisionu. Cílem je stát se znovu nezávislými vývojáři místo úplného zániku.
Situace kolem Ninja Theory je podle novějších informací výrazně komplikovanější. Server The Verge tvrdí, že studio může být přímo určeno k uzavření a že jedinou šancí na přežití by mohlo být převzetí jinou společností. To by byla mimořádně tvrdá rána. Ninja Theory totiž teprve nedávno představilo Senua, nový díl své série navazující na Senua's Saga: Hellblade II.
Zdroje navíc tvrdí, že Compulsion, Double Fine a Ninja Theory nejsou jedinými týmy v ohrožení. Hovoří se o tom, že riziko uzavření se týká několika dalších studií napříč celým portfoliem Xbox Game Studios. Je důležité zdůraznit, že většina těchto informací zatím pochází z neoficiálních zdrojů a Microsoft je veřejně nepotvrdil.
Za současnými problémy stojí především ekonomická situace celé divize. Herní byznys Microsoftu dosahuje zisku kolem tří procent. Sharma zároveň upozornila, že firma za posledních pět let investovala více než 20 miliard dolarů do obsahu, platforem a hardwarových dotací, zatímco roční tržby ve stejném období klesly o téměř půl miliardy dolarů. K celé situaci se vyjádřil také šéf Microsoftu Satya Nadella. Podle něj Xbox vydělává více prostřednictvím obsahu sledovaného na YouTube.
Microsoft más současně urychlovat vývoj jako The Elder Scrolls VI, Fallout a Halo, které mají představovat základ budoucí strategie. A já si upřímně nedokážu představit horší scénář, než uspěchaný vývoj hry od Bethesdy...
Struktury Xboxu opouští i významné osobnosti. Po 22 letech ve studiu Treyarch končí jeho šéf Mark Gordon, který poslední dekádu vedl jeden z nejdůležitějších týmů stojících za sérií Call of Duty. Treyarch oznámilo, že Gordon odchází do důchodu a chce se věnovat další životní kapitole. Ve vedení studia jej nahradí dvojice Kevin Hendrickson a Yale Miller, kteří budou nově zastávat pozici spolupředsedů studia.
Thank you, Mark. 🧡 pic.twitter.com/ZhgY5mXeWc— Treyarch (@Treyarch) June 15, 2026
Současně odcházejí i další vysocí manažeři. Funkce opustili například šéf Xbox Game Studios Craig Duncan i vedoucí kanceláře celé divize Louise O'Connor, což naznačuje rozsáhlé změny ve vedení společnosti. Mark Gordon přitom patří mezi nejzkušenější lidi v celé značce Call of Duty. Na sérii pracoval už od dob Call of Duty 2 a za více než dvě desetiletí pomáhal budovat jednu z nejvýdělečnějších herních značek historie. Právě proto jeho odchod vyvolává otázky, zda nejde pouze o osobní rozhodnutí, nebo součást širších změn, které se v Xboxu odehrávají.