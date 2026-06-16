Panika v Microsoftu. Studia se obávají zavření, sekera už zřejmě dopadla na Ninja Theory
zdroj: Microsoft

Panika v Microsoftu. Studia se obávají zavření, sekera už zřejmě dopadla na Ninja Theory

16. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Nad divizí Xbox se stahují další mračna. Po spekulacích o rozsáhlém propouštění se nyní objevují informace, že několik známých studií jedná o možnosti osamostatnění, aby se vyhnula úplnému uzavření. Děje se tak v reakci na „velký restart“, který se odehrává pod taktovkou šéfů Ashy Sharmy a Matta Bootyho.

Asha Sharma
Novinky
Xbox čekají další škrty. Nová šéfka chystá restart celé divize

Podle zpráv mají být mezi ohroženými týmy například Arkane, Compulsion Games, Double Fine a Ninja Theory. Všechny tři údajně hledají způsob, jak pokračovat mimo struktury Xboxu. Nejdále mají být jednání v případě Compulsion Games a Double Fine. Obě studia se podle informací serveru Bloomberg a novináře Jasona Schreiera snaží vyjednat model podobný tomu, který v minulosti využilo Toys for Bob při odchodu od Activisionu. Cílem je stát se znovu nezávislými vývojáři místo úplného zániku.

Situace kolem Ninja Theory je podle novějších informací výrazně komplikovanější. Server The Verge tvrdí, že studio může být přímo určeno k uzavření a že jedinou šancí na přežití by mohlo být převzetí jinou společností. To by byla mimořádně tvrdá rána. Ninja Theory totiž teprve nedávno představilo Senua, nový díl své série navazující na Senua's Saga: Hellblade II. 

Zdroje navíc tvrdí, že Compulsion, Double Fine a Ninja Theory nejsou jedinými týmy v ohrožení. Hovoří se o tom, že riziko uzavření se týká několika dalších studií napříč celým portfoliem Xbox Game Studios. Je důležité zdůraznit, že většina těchto informací zatím pochází z neoficiálních zdrojů a Microsoft je veřejně nepotvrdil.

Todd Howard
Novinky
Todd Howard přiznal problematický vývoj Starfieldu. The Elder Scrolls VI ale prý jdou hladce

Za současnými problémy stojí především ekonomická situace celé divize. Herní byznys Microsoftu dosahuje zisku kolem tří procent. Sharma zároveň upozornila, že firma za posledních pět let investovala více než 20 miliard dolarů do obsahu, platforem a hardwarových dotací, zatímco roční tržby ve stejném období klesly o téměř půl miliardy dolarů. K celé situaci se vyjádřil také šéf Microsoftu Satya Nadella. Podle něj Xbox vydělává více prostřednictvím obsahu sledovaného na YouTube.

Microsoft más současně urychlovat vývoj jako The Elder Scrolls VI, Fallout a Halo, které mají představovat základ budoucí strategie. A já si upřímně nedokážu představit horší scénář, než uspěchaný vývoj hry od Bethesdy...

Struktury Xboxu opouští i významné osobnosti. Po 22 letech ve studiu Treyarch končí jeho šéf Mark Gordon, který poslední dekádu vedl jeden z nejdůležitějších týmů stojících za sérií Call of Duty. Treyarch oznámilo, že Gordon odchází do důchodu a chce se věnovat další životní kapitole. Ve vedení studia jej nahradí dvojice Kevin Hendrickson a Yale Miller, kteří budou nově zastávat pozici spolupředsedů studia.

Současně odcházejí i další vysocí manažeři. Funkce opustili například šéf Xbox Game Studios Craig Duncan i vedoucí kanceláře celé divize Louise O'Connor, což naznačuje rozsáhlé změny ve vedení společnosti. Mark Gordon přitom patří mezi nejzkušenější lidi v celé značce Call of Duty. Na sérii pracoval už od dob Call of Duty 2 a za více než dvě desetiletí pomáhal budovat jednu z nejvýdělečnějších herních značek historie. Právě proto jeho odchod vyvolává otázky, zda nejde pouze o osobní rozhodnutí, nebo součást širších změn, které se v Xboxu odehrávají.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft propouštění
Zdroje:
Bloomberg, The Verge
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer

Nejnovější články