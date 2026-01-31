Pamatujete ještě na nešťastnou skákačku Mighty No.9? Její autoři po letech končí

Crowdfunding sice může být hezkou cestou k tomu, jak svůj sen dovést k fyzickému cíli, ale někdy je též zlým sluhou. Moc dobře se o tom přesvědčilo studio Comcept, které v roce 2013 spustilo úspěšnou kampaň pro akční skákačku Mighty No. 9 inspirovanou kultovním Mega Manem. Výsledek byl při nejlepším zklamáním a nakonec je i jedním z důvodů, proč studio po letech kompletně zaniká.
Se zprávou přišel japonský GameBiz (děkujeme Gematsu), který uvedl, že 29. ledna společnost podala oznámení o svém zrušení. Na druhou stranu je třeba doplnit, že tým jako takový byl v rozkladu už delší dobu a teď jen dokončil nevyhnutelné.
Studio v roce 2010 založil Keidži Inafune, o tři roky spustilo zmíněnou kampaň na Mighty No. 9, kde se celkově povedlo vybrat přes 4 miliony dolarů. Po několika odkladech hra vyšla v roce 2016 a setkala se s velice vlažnými ohlasy. Třeba Pavel Dobrovský ji v dobové recenzi udělil průměrných 5 z 10.
V následujících letech tým pracoval na nevydaných projektech Red Ash: The Indelible Legend a Kaio: King of Pirates, kde ten druhý stál vydavatelství skoro 4 miliony dolarů. Následně ještě pomáhali u akce ReCore, až se studio v roce 2017 sloučilo s Level-5. O několik let později, konkrétně v roce 2024, tým kompletně převzal Level-5 a stalo se plnou součástí ósacké části společnosti, na což Inafune zareagoval svým odchodem.
Právě tím začal úplný a nevyhnutelný konec poněkud neúspěšného studia, které se s ohledem na okolnosti udrželo poměrně dlouho. Zprávy nicméně už kompletně zařízly veškeré naděje na 3DS verzi Mighty No. 9, jež byla jedním z posledních odemknutých bonusových cílů v rámci kampaně.
Předobjednávky těchto verzí se v minulém roce oficiálně zrušily a dnes tedy pohasínají i poslední střípky naděje těm nejvěrnějším. Otázkou nakonec je, jestli vůbec o ni někdo stál.