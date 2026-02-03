zdroj: Lucasfilm

Pamatujete Episode I: Racer? Star Wars: Galactic Racer vrací kluzákové závody ve velkém stylu

3. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Jedním z nejpříjemnějších překvapení vyhlašování The Game Awards 2025 bylo bezesporu oznámení Star Wars: Galactic Racer. Nová závodní hra ze světa Hvězdných válek na sebe okamžitě strhla pozornost jako duchovní nástupce polozapomenutých klasik jako Episode I: Racer z roku 1999 nebo Racer Revenge pro PS2.

Šéf studia Fuse Games a spoluzakladatel Matt Webster to potvrdil v rozhovoru pro GamesRadar, že samozřejmostí budou i závody na kluzácích: „Nemůžete přece udělat závodní hru ze světa Star Wars a vynechat závody na kluzácích. Jádrem celé hry je sen stát se elitním závodním pilotem Galaktické ligy, kdy kluzáky pochopitelně představují vrchol rychlosti a závodění v celém univerzu Star Wars.“

Hra se sice odehrává po pádu Impéria císaře Palpatina, tedy relativně dlouho po zlaté kluzákové éře z Epizody I. Nicméně, jak už ukázal závěr prvního traileru, objeví se v ní starý známý závodní harcovník Sebulba, který ve Skryté hrozbě stál proti Anakinu Skywalkerovi. Zazávodíme si třeba na písečné planetě Jakku, kde začíná novodobá trilogie, ale i na mnoha dalších tratích na Vnějším okraji.

Galactic Racer ale rozhodně nechce být jen retro návratem k jedné závodní disciplíně. Fuse Games otevřeně mluví o snaze posunout závodění ve světě Star Wars dál a nabídnout mnoho různých podob rychlosti. Webster k tomu dodává: „Chtěli jsme jít dál, pracovat s různými typy vozidel a různými projevy rychlosti, abychom přinesli co nejširší spektrum zážitků. Galactic Racer umožní řídit stroje, které dobře znáte, ale i ty, se kterými jste se dosud nesetkali, a to v celé řadě sólových i multiplayerových režimů.“

I zmínka o vícero režimech je zajímavá, oficiální popisek totiž dosud zmiňoval singleplayerovou příběhovou kampaň a klasický PvP multiplayer. Na další detaily si ale nejspíš ještě počkáme. Star Wars: Galactic Racer má vyjít v letošním roce na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
