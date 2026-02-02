Pád velkých ambicí. MMO Ashes of Creation končí v chaosu, propouštění a obviněních
Mělo jít o jedno z nejambicióznějších MMO posledních let. Místo úspěchu se ale Ashes of Creation zřejmě zapíše do historie jako další varovný příklad toho, jak se velké ambice nepodařilo přetavit v udržitelný projekt. Jen necelé dva měsíce po vydání Ashes of Creation v předběžném přístupu na Steamu totiž ve studiu došlo k dramatickému kolapsu, který vážně ohrožuje další existenci hry.

Ještě několik dní před eskalací situace studio uklidňovalo fanoušky zprávou, kde slibovalo řešení problémů a oznámení plánů pro první čtvrtletí letošního roku, které mělo proběhnout 13. února. Krátce poté ale přišel prudký zlom. Nejprve komunitní manažerka Margaret Krohn na LinkedInu oznámila, že ve studiu skončila. V následných komentářích navíc uvedla, že nebyla zdaleka jediná. Změny se podle všeho dotkly prakticky celého týmu.

Mezi fanoušky se rychle rozšířila panika a spekulace o náhlém konci projektu. Ty nakonec potvrdil i zakladatel a bývalý kreativní ředitel Steven Sharif. Podle prohlášení mu odebrali kontrolu nad společností a představenstvo začalo dělat kroky, s nimiž z etického hlediska nemohl souhlasit. Situace je o to podivnější, že podle veřejných záznamů státu Kalifornie tvoří představenstvo právě Sharif a jeho manžel John Moore.

„V důsledku změn jsem se rozhodl protestně rezignovat, než abych propůjčil jméno nebo autoritu rozhodnutím, která jsem z etického hlediska nemohl podpořit. Po mé rezignaci odešla velká část vedoucího týmu. Po jejich odchodu se rada rozhodla vydat oznámení podle zákona WARN a přistoupit k hromadnému propouštění,“ napsal Sharif na Discordu.

Zároveň dodal, že je současným vývojem zděšený a že zaměstnanci jednali v dobré víře a zasloužili si lepší zacházení. Vše tak nasvědčuje tomu, že projekt oznámený v roce 2016 a financovaný úspěšnou crowdfundingovou kampaní, která vynesla přes 3,2 milionu dolarů, dospěl k neblahému konci.

Problémy se přitom kupily dlouhodobě. Od kontroverzí kolem prodeje přístupů do alfa verzí a Sharifovy minulosti spojené s víceúrovňovým marketingem až po prosincové vydání v předběžném přístupu, které hráči přijali vlažně. Na Steamu aktuálně hru doporučuje jen 45 % z více než 10 tisíc recenzí, odhadované prodeje se pohybují mezi 220 až 320 tisíci kusy.

Právě vydání na Steamu pak část komunity považuje za snahu obejít příslib z crowdfundingové kampaně, podle nějž měli podporovatelé nárok na vrácení peněz, pokud se hra nedostane na trh. Tento závazek sice ani nebyl právně vymahatelný, přesto vzbuzuje pochybnosti.

Nehledě na přijetí je zjevné, že tvůrci do hry vložili nemalé úsilí a většina týmu ji hodlala dokončit. Po téměř deseti letech vývoje se ale bohužel zdá, že Ashes of Creation ohromné ambice naplnit nezvládnou.

