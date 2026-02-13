zdroj: PlayStation

PlayStation 5

Oznámení remaku trilogie God of War. Vyšla taky plošinovka Sons of Sparta

13. 2. 2026 9:12 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Včerejší State of Play byl co do obsahu rozhodně nabitý. Kanonáda oznámení i nových ukázek se otřela o malé i velké značky, přičemž nezapomněla ani na legendárního Krata, který se dočkal rovnou dvojité zmínky. Jedné krajně nečekané, druhé mnoha fanoušky vysněné.

God of War: Sons of Sparta zdroj: PlayStation

Tím větším překvapením je dnes vycházející God of War: Sons of Sparta. Už před streamem se spekulovalo, že se PlayStation vydá alternativním směrem. PlayStation totiž ve spojení s jejich partnery v Mega Cat Studios vytvořil 2D plošinovku.

Ačkoliv jde o spin-off, přichází s kanonickým příběhem z Kratova mládí, kdy procházel spartánským výcvikem Agógé společně s jeho bratrem Deimem. O scénář se postaralo přímo Santa Monica Studio, aby přineslo vyprávění o povinnosti, cti a bratrství přenášené na hráče vypravěčem s hlasem TC Carsona, který namluvil i původního starořeckého Krata.

Dílo svým pixelovým vizuálem upomíná na retro klasiky, zatímco hlavní hrdina narazí na celou řadu nových nepřátel z dosud neprozkoumaných aspektů řecké mytologie. Poradí si s nimi v jednoduchém, přesto dynamickém soubojovém systému, kde je hlavní zbraní kopí doplněné štítem a božskými artefakty.

zdroj: PlayStation

Je-li vám podobný přístup milý, nemusíte na nic čekat a rovnou si hru v PS Store zakoupit. Základní edice stojí 709 korun, zatímco digitální deluxe verzi můžete mít za 949 korun, čímž dostanete řadu herních doplňků, artbook, soundtrack a avatary pro váš profil.

God of War
Novinky
Seriálový God of War nabírá posily. Kdo se zhostí Thóra, Ódina a trpasličí dvojice?

TC Carson se nicméně nevrací jenom zde. Společnost ho rovnou využila k tomu, aby v krátkém videu oznámil přípravy God of War Trilogy Remake. Předělávka původní antické trilogie je teprve na začátku vývoje, takže si musíte vystačit s logem a skutečností, že studio vezme věci od podlahy, aby vznikla ta nejlepší kolekce aktualizovaná pro moderního hráče.

Vzhledem ke zmíněnému si na návrat ale ještě drahnou chvíli počkáme a nejdříve lze očekávat v příštím roce, dost možná později.

