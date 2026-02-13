Oznámení remaku trilogie God of War. Vyšla taky plošinovka Sons of Sparta

Včerejší State of Play byl co do obsahu rozhodně nabitý. Kanonáda oznámení i nových ukázek se otřela o malé i velké značky, přičemž nezapomněla ani na legendárního Krata, který se dočkal rovnou dvojité zmínky. Jedné krajně nečekané, druhé mnoha fanoušky vysněné.
Tím větším překvapením je dnes vycházející God of War: Sons of Sparta. Už před streamem se spekulovalo, že se PlayStation vydá alternativním směrem. PlayStation totiž ve spojení s jejich partnery v Mega Cat Studios vytvořil 2D plošinovku.
Ačkoliv jde o spin-off, přichází s kanonickým příběhem z Kratova mládí, kdy procházel spartánským výcvikem Agógé společně s jeho bratrem Deimem. O scénář se postaralo přímo Santa Monica Studio, aby přineslo vyprávění o povinnosti, cti a bratrství přenášené na hráče vypravěčem s hlasem TC Carsona, který namluvil i původního starořeckého Krata.
Dílo svým pixelovým vizuálem upomíná na retro klasiky, zatímco hlavní hrdina narazí na celou řadu nových nepřátel z dosud neprozkoumaných aspektů řecké mytologie. Poradí si s nimi v jednoduchém, přesto dynamickém soubojovém systému, kde je hlavní zbraní kopí doplněné štítem a božskými artefakty.
Je-li vám podobný přístup milý, nemusíte na nic čekat a rovnou si hru v PS Store zakoupit. Základní edice stojí 709 korun, zatímco digitální deluxe verzi můžete mít za 949 korun, čímž dostanete řadu herních doplňků, artbook, soundtrack a avatary pro váš profil.
TC Carson se nicméně nevrací jenom zde. Společnost ho rovnou využila k tomu, aby v krátkém videu oznámil přípravy God of War Trilogy Remake. Předělávka původní antické trilogie je teprve na začátku vývoje, takže si musíte vystačit s logem a skutečností, že studio vezme věci od podlahy, aby vznikla ta nejlepší kolekce aktualizovaná pro moderního hráče.
Vzhledem ke zmíněnému si na návrat ale ještě drahnou chvíli počkáme a nejdříve lze očekávat v příštím roce, dost možná později.