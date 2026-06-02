Oznámení Guild Wars 3 bychom se mohli dočkat v pátek

Fanoušci série Guild Wars začínají snít o pokračování. Studio ArenaNet totiž zveřejnilo záhadný teaser, který okamžitě rozjel spekulace o možném oznámení Guild Wars 3. Krátké video doprovází zpráva: „Vítr se zvedá. Svět se mění. Buďte připraveni.“ Na konci vyvstává datum 5. června 2026, tedy den zahájení letošního Summer Game Festu.
The wind stirs. The world shifts. Stand ready.— Guild Wars (@guildwars2.com) June 1, 2026 at 6:03 PM
Samotný teaser neukazuje žádný gameplay ani konkrétní informace. Obsahuje pouze stylizované fantasy artworky přírody. Přesto komunita okamžitě začala spekulovat o Guild Wars 3. Zajímavé je, že ArenaNet na přímé dotazy novinářů z PC Gameru neodpověděli klasickým popřením nebo nějakým korporátním mlžením. Jen uvedli: „Bez komentáře“. Což samozřejmě jen přililo olej do ohně spekulacím.
Další důvod k optimizmu? Teaser sdílely oficiální účty jak pro Guild Wars, tak pro Guild Wars 2. Přitom druhý díl stále dostává nový obsah a jeho aktuální expanze ještě není úplně uzavřená. Mnoha fanouškům proto nedává smysl, aby šlo pouze o další rozšíření. Na druhou stranu existují i jiné možnosti, jak se značkou naložit. Už v roce 2024 se objevily náznaky projektu Lion's Arch: Guild Wars Arena a dřívější pracovní nabídky naznačovaly vývoj karetní nebo kompetitivní hry ze světa Guild Wars.
Ať už jde o plnohodnotné pokračování, spin-off nebo něco úplně jiného, ArenaNet očividně chystají větší oznámení. Musíme si počkat na pátek.