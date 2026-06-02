Oznámení Guild Wars 3 bychom se mohli dočkat v pátek
zdroj: tisková zpráva

2. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Fanoušci série Guild Wars začínají snít o pokračování. Studio ArenaNet totiž zveřejnilo záhadný teaser, který okamžitě rozjel spekulace o možném oznámení Guild Wars 3. Krátké video doprovází zpráva: „Vítr se zvedá. Svět se mění. Buďte připraveni.“ Na konci vyvstává datum 5. června 2026, tedy den zahájení letošního Summer Game Festu.

The wind stirs. The world shifts. Stand ready.

— Guild Wars (@guildwars2.com) June 1, 2026 at 6:03 PM

Samotný teaser neukazuje žádný gameplay ani konkrétní informace. Obsahuje pouze stylizované fantasy artworky přírody. Přesto komunita okamžitě začala spekulovat o Guild Wars 3. Zajímavé je, že ArenaNet na přímé dotazy novinářů z PC Gameru neodpověděli klasickým popřením nebo nějakým korporátním mlžením. Jen uvedli: „Bez komentáře“. Což samozřejmě jen přililo olej do ohně spekulacím.

Další důvod k optimizmu? Teaser sdílely oficiální účty jak pro Guild Wars, tak pro Guild Wars 2. Přitom druhý díl stále dostává nový obsah a jeho aktuální expanze ještě není úplně uzavřená. Mnoha fanouškům proto nedává smysl, aby šlo pouze o další rozšíření. Na druhou stranu existují i jiné možnosti, jak se značkou naložit. Už v roce 2024 se objevily náznaky projektu Lion's Arch: Guild Wars Arena a dřívější pracovní nabídky naznačovaly vývoj karetní nebo kompetitivní hry ze světa Guild Wars.

Ať už jde o plnohodnotné pokračování, spin-off nebo něco úplně jiného, ArenaNet očividně chystají větší oznámení. Musíme si počkat na pátek. Celý Summer Game Fest budeme z redakce samozřejmě streamovat od 22:45 na našem YouTube.

PC Gamer, ArenaNet
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
