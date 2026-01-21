Oznámení Divinity mělo blahodárný efekt na prodeje Balduru a Original Sin 2
Oznámení Divinity mělo blahodárný efekt na prodeje Balduru a Original Sin 2

Oznámení nového Divinity na The Game Awards 2025 podle šéfa studia Larian Studios výrazně nakoplo i zájem o starší hry týmu, konkrétně o Baldur’s Gate 3 a Divinity: Original Sin 2. Swen Vincke to potvrdil na síti X v reakci na informaci, že Baldur’s Gate 3 se 18. ledna po dlouhé době dostal přes hranici 110 tisíc souběžně hráčů na Steamu. Podle Vinckeho jsou prodeje starších titulů od oznámení Divinity „neuvěřitelné“ a zejména Divinity: Original Sin 2 zažívá nejlepší měsíc od svého vydání v roce 2017.

Divinity
Novinky
Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu

Oznámení nového Divinity patřilo k největším překvapením loňských The Game Awards. Po obrovském úspěchu Baldur’s Gate III a záhadném teaseru v podobě sochy v kalifornské poušti se kolem studia znovu vytvořila vlna zájmu. K tomu se přidaly i Vinckeho veřejné výroky na téma umělé inteligence, které sice vyvolaly kontroverze, ale zároveň udržely Divinity v centru pozornosti herní komunity.

V případě Baldur’s Gate 3 sehrála roli i praktičtější stránka věci. Šlo o nejnovější hru studia a krátce po The Game Awards byla ve slevě během Steam Winter Sale. Divinity: Original Sin 2 zase těžilo z přímé vazby na nově oznámený projekt a z faktu, že v prosinci vyšla nativní verze pro PlayStation 5, Xbox Series X|S a Nintendo Switch 2, což otevřelo dveře nové generaci hráčů - spousta z nich byli fanoušci Balduru, kteří s předchozí tvorbou studia neměli zkušenosti a nově oznámená hra je nalákala vyzkoušet Original Sin.

Výsledkem je souhra několika faktorů, která přiměla spoustu lidí sáhnout po starších hrách z katalogu Larianu. A pokud soudíme podle tónu Vinckeho vyjádření, studio si tenhle nečekaný návrat pozornosti rozhodně užívá. Nové Divinity pak má být nejambicióznějším cRPG Larianů. V novém enginu a s dosud nejrozvětvenějším příběhem. Do takové míry, že každý by měl mít svůj unikátní příběh.

