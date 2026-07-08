Owlcat opravuje Rogue Tradera na Switch 2 a rozdává většinu DLC zdarma jako omluvu

Skoro jsme měli parádní Vánoce, protože v prosinci vyšlo fantastické RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader i na hybridní konzoli Nintendo Switch 2. Jenže, jak se dočtete v mé recenzi, hra byla v příšerném technickém stavu - pády, neodpustitelné propady snímkování, chybějící obsah v podobě DLC... až dosud.
Včera vyšel masivní update, který si bere na paškál drtivou většinu výtek, včetně bugů a výkonu. Owlcati si sypou popel na hlavu a upřímně se omlouvají za stav, v jakém hra na Switchi 2 vyšla. „Byla to naše první zkušenost s nativním portováním hry na Nintendo Switch 2 a bohužel jsme podcenili, o jak technicky náročnou výzvu šlo,“ zmiňuje studio v příspěvku.
Dalším výtaným přídavkem je zpřístupnění většiny rozšíření i pro přenosnou konzoli od Nintenda, a rovnou jako omluvu Owlcat Games rozdávají DLC zdarma. Týká se to obsahu z prvního Season Passu, tedy rozšíření Void Shadows, Lex Imperialis a kosmetického Deluxe balíku.
Čestvé rozšíření Infinite Museion má vyjít zanedlouho, to už ale ke stažení bezplatně nebude, stejně jako nadcházející Processional of the Damned. V říjnu také vyjde fyzická edice. Jedno z nejlepších RPG poslední doby a parádní vstupní portál do úžasného univerza Warhammeru 40,000 je zjevně konečně skvěle hratelné i na cestách.