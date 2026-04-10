Overwatch představuje novou hrdinku Sierru. Posílí řady útočníků
Overwatch představuje novou hrdinku Sierru. Posílí řady útočníků

10. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Blizzard odhalil další novou postavu pro Overwatch 2, respektive dnes už jednoduše zase jen Overwatch. Padesátou první hratelnou hrdinkou se stane Sierra, nová útočná postava, která dorazí už 14. dubna společně s druhou sezónou letošní kapitoly Reign of Talon. Bude zároveň první z pěti nováčků, kteří roster rozšíří před koncem roku.

Sierru zatím představilo pouze krátké CGI video s názvem Summit Breach. Nová bojovnice má poměrně výrazný styl: opálenou pleť, dlouhé vlasy s růžovým nádechem a jižanský přízvuk. Blizzard ji navíc minimálně ve filmečku stylizuje poměrně odlišně od většiny dosavadních ženských postav, což je zajímavý posun po nedávné kritice, která se snesla na vizuální podobnost některých novějších hrdinek. Zejména na Anran, která se podle fanoušků hlavně v obličeji příliš podobala stávajícímu osazenstvu.

Z hlediska výbavy Sierra spoléhá na futuristickou plazmovou pušku a létající mechanickou ruku, která jí supluje přitahovací hák. V traileru ji můžete vidět v duelu s Emrem, taktéž relativně nově příchozím hrdinou. Během přestřelky na mostě nad kaňonem Sierra kombinuje rychlé dávky z pušky s naváděným granátem, který následně přivolá salvu plazmových raket. Blizzard zatím neukázal její ultimátní schopnost, detailnější rozpis schopností se tak zřejmě objeví až v nadcházejících dnech.

Příchod Sierry je součástí širší strategie, kterou Blizzard pro Overwatch nastavil v zimě. Reign of Talon odstartoval v únoru s velkou aktualizací, která přinesla hned pět nových postav, a studio slibuje, že každá z letošních sezón přidá jednu další. Kromě rozšiřování rosteru se ale vývojáři zaměřují i na úpravy map, herních režimů a přepracování některých starších postav. Druhá sezóna zároveň přidá i jednu technickou novinku v podobě plnohodnotného portu pro Nintendo Switch 2.

Z dosavadních reakcí se zdá, že nová strategie pravidelných velkých sezónních rozšíření hrdinské střílečce patřičně prospívá. Zatímco v minulých letech čelila kritice za pomalejší tempo změn a určité únavě materiálu i komunity, v posledních měsících zažívá podstatné oživení. Návrat hráčů i pozitivní reakce na nový obsah naznačují, že se Blizzardu povedlo alespoň prozatím Overwatchi vlít novou krev do žil a na nezájem si aktuálně nemůže stěžovat.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
