Overwatch na Switchi 2 schytává kritiku. Slíbený upgrade se nekoná
16. 4. 2026 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Hrdinská střílečka Overwatch startuje novou éru – odstranila dvojku z názvu, přidává nové hrdiny a završením mělo být i vydání tento týden na Nintendo Switch 2. Jenže tady úspěšná značka Blizzardu krutě narazila. Hráči si krátce po vydání začali stěžovat, že hra na nové konzoli běží výrazně hůř, než bylo slíbeno.

Hlavním lákadlem portu měla být vyšší kvalita obrazu a plynulejší framerate až při 60 snímcích za sekundu. Realita je ale podle prvních reakcí jiná. Výkon často zůstává kolem 30 FPS a celkový chod hry působí hrozně nevyváženě. Někteří hráči dokonce tvrdí, že jde jen o původní verzi ze staršího Switche, která byla upravena jen minimálně.

Situaci už řeší i Blizzard, který problém s omezením snímkovací frekvence potvrdil. „Jsme si vědomi chyby, kvůli které je FPS limit na Nintendo Switch 2 nižší, než jsme zamýšleli. Pracujeme na opravě,“ uvedlo studio s tím, že patch dorazí v nejbližší době. Na druhou stranu se najdou i drobná pozitiva, například podpora myši, která už ve hře funguje. To ale celkový dojem příliš nezachraňuje, protože právě plynulost měla být hlavním lákadlem nové verze.

O to větší kontrast to je s původními sliby. Ještě nedávno Blizzard lákal na „čistší, ostřejší a plnohodnotně přenosnou“ verzi hry, která umožní pohodlné hraní i na cestách. Zatím to ale vypadá, že si hráči na takový zážitek budou muset počkat.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
