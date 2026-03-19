Otřesy v Counter-Striku 2. Valve výrazně mění přebíjení
zdroj: Valve

19. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Counter-Strike 2
Jedna z nejslavnějších kompetitiívních stříleček všech dob radikálně mění herní mechanismus. Counter-Strike 2 obdržel jednu z největších změn v hratelnosti za poslední roky a komunita na ni reaguje velmi rozporuplně. Valve totiž zásadně upravilo systém přebíjení, který byl dlouhodobě jedním ze základních pilířů hry.

Nově se náboje nesklepávají napříč zásobníky, použitý zásobník se zkrátka zahodí a o nevystřílené náboje tím přijdete. Dříve bylo možné přebíjet prakticky bez jakéhokoliv postihu, protože nevyužitá munice se vracela zpět do zásoby. Dalo se tak klidně přebíjet i po jediném výstřelu, bez zásadnějšího dopadu na zbytek kola.

Valve tímto krokem chce docílit toho, abyste více přemýšleli nad tím, kdy se vyplatí přebíjet a kdy je lepší pokračovat v boji s částečně vyprázdněným zásobníkem. Každé rozhodnutí o výměně zásobníků tak představuje rozhodování o bezpečnosti a efektivitě využití munice. Změna se promítla i do uživatelského rozhraní. Hra nyní zobrazuje stav aktuálního zásobníku a rezervní munici přepočítává na celé zásobníky, respektive jednotlivé náboje podle typu zbraně.

Hráčské reakce jsou zatím smíšené. Část komunity vítá větší důraz na taktiku a plánování, zatímco jiní kritizují odklon od tradičního, méně realistického přístupu, na kterém byla série postavená. V každém případě jde o změnu, která zásadně naruší zažité návyky a donutí hráče přehodnotit způsob, jakým s municí v Counter-Strike 2 pracují.

multiplayer Counter-strike
Valve
Counter-Strike 2
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
