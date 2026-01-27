Otevřený svět ve Fifě? EA Sports FC 27 chystá nový režim
zdroj: Electronic Arts

Otevřený svět ve Fifě? EA Sports FC 27 chystá nový režim

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

27. 1. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Galerie

Zdá se, že otevřený svět v příštím fotbalovém dílu od EA už není jen zbožné přání fanoušků. Objevila se totiž nová ochranná známka, která velmi pravděpodobně souvisí s chystaným open world režimem ve hře EA Sports FC 27.

Už několik měsíců kolují spekulace a zákulisní informace o tom, že EA Sports chce do své fotbalové série přidat volně prozkoumatelný svět po vzoru jiných sportovních her. V listopadu 2025 se dokonce objevily uniklé záběry z testovací verze, které ukazovaly prostředí nápadně připomínající otevřené město z NBA 2K. Teď k tomu přibyl další poměrně silný důkaz.

EA Sports FC 26
Recenze
EA Sports FC 26 – recenze dalšího fotbalového ročníku

Uživatel vystupující jako Matheus Gamer upozornil na to, že EA Sports FC si 23. ledna 2026 zaregistrovalo ochrannou známku s názvem FC The Grounds, který má označovat nový kariérní mód. Záznam se objevil v databázi Justia Trademarks a obsahuje i popis samotného loga.

Dřívější zprávy naznačují, že otevřený svět v EA FC 27 bude rozdělen do takzvaných okresů, tedy samostatných oblastí inspirovaných různými fotbalovými velmocemi. Každá z nich má mít vlastní atmosféru, architekturu i herní aktivity, což by výrazně rozšířilo dosavadní pojetí série.

Pokud se EA bude držet tradičního vydavatelského plánu, nový díl by měl vyjít na podzim, pravděpodobně v září. Oficiální představení režimu otevřeného světa by tak mohlo přijít už během léta. Zatím sice nejde o potvrzení ze strany vydavatele, ale kombinace uniklých záběrů a čerstvě zaregistrované ochranné známky dává fanouškům poměrně jasný signál, že se EA FC 27 chystá udělat zásadní krok v historii série, která je notorická svou pomalou evolucí.

Smarty.cz
Tagy:
fotbal sportovní FIFA (série)
Zdroje:
Insider Gaming, Matheus Gamer, Justia Trademarks
Hry:
EA Sports FC 26
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení

Nejnovější články