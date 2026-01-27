Otevřený svět ve Fifě? EA Sports FC 27 chystá nový režim

Zdá se, že otevřený svět v příštím fotbalovém dílu od EA už není jen zbožné přání fanoušků. Objevila se totiž nová ochranná známka, která velmi pravděpodobně souvisí s chystaným open world režimem ve hře EA Sports FC 27.
Už několik měsíců kolují spekulace a zákulisní informace o tom, že EA Sports chce do své fotbalové série přidat volně prozkoumatelný svět po vzoru jiných sportovních her. V listopadu 2025 se dokonce objevily uniklé záběry z testovací verze, které ukazovaly prostředí nápadně připomínající otevřené město z NBA 2K. Teď k tomu přibyl další poměrně silný důkaz.
Uživatel vystupující jako Matheus Gamer upozornil na to, že EA Sports FC si 23. ledna 2026 zaregistrovalo ochrannou známku s názvem FC The Grounds, který má označovat nový kariérní mód. Záznam se objevil v databázi Justia Trademarks a obsahuje i popis samotného loga.
Dřívější zprávy naznačují, že otevřený svět v EA FC 27 bude rozdělen do takzvaných okresů, tedy samostatných oblastí inspirovaných různými fotbalovými velmocemi. Každá z nich má mít vlastní atmosféru, architekturu i herní aktivity, což by výrazně rozšířilo dosavadní pojetí série.
Pokud se EA bude držet tradičního vydavatelského plánu, nový díl by měl vyjít na podzim, pravděpodobně v září. Oficiální představení režimu otevřeného světa by tak mohlo přijít už během léta. Zatím sice nejde o potvrzení ze strany vydavatele, ale kombinace uniklých záběrů a čerstvě zaregistrované ochranné známky dává fanouškům poměrně jasný signál, že se EA FC 27 chystá udělat zásadní krok v historii série, která je notorická svou pomalou evolucí.