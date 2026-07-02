Onimusha: Way of the Sword uhýbá náporu konce září. Samuraj vyrazí do světa dřív

Září se letos v herním kalendáři mění v minové pole, ovšem v překvapivě pozitivním smyslu, pokud tedy nejste herní vydavatelé, kteří stojí o pozornost. Dalším titulem, který se pokusí vyhnout husté konkurenci, je tedy dlouho očekávaný návrat série Onimusha od Capcomu. Onimusha: Way of the Sword dostává nový termín vydání, a to opačným směrem, než byste ve světě odkladů mohli čekat – místo původně oznámeného 25. září dorazí už 4. září, tedy o celé tři týdny dřív.
Změna termínu se týká všech verzí bez rozdílu, tedy PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S i Switche 2. Capcom zároveň upravuje i systém bonusů za předobjednávky, které se nově mění v bonusy pro „early adoptery“ dostupné až do 24. září, respektive do 25. září na Steamu a Epic Games Store. Prakticky to znamená, že si hru nemusíte předobjednat, abyste drobná DLC dostali.
Celá situace má ale i lehce ironický podtón. Oznámení o změně termínu totiž přichází jen pár dní poté, co Eurogamer zveřejnil rozhovor s producentem Akihitoem Kadowakim ze Summer Game Festu, který komentoval rozhodnutí vydat hru právě v nabitém zářijovém okně. S úsměvem tehdy poznamenal: „Už jsme řekli, že ji vydáváme. Teď už nemůžeme couvnout.“ Během pořizování rozhovoru ale zřejmě absolutně netušil, jak drsná smršť se na konec zaří vlastně chystá.
Právě během Summer Game Festu a doprovodných tiskových konferencí se září pod lavinou oznámení proměnilo v jedno z nejhustších herních období posledních let. Řada studií se snaží obloukem vyhnout listopadu kvůli příchodu Grand Theft Auto VI, které dlouhý výhružný stín ale vrhá prakticky na celý zbytek roku. Co nestihne vyjít do konce října, jako by vůbec neexistovalo.
V případě Capcomu ale nejde o úplný ústup, navíc vydavatelství patřilo mezi první, kdo zářijové datum během State of Play vůbec oznámil. V té době ještě nebylo zřejmé, jak rychle se okolí v kalendáři zaplní dalšími velkými tituly, takže tehdy odvážný plán narušila spíše nešťastná shoda náhod. Na začátku září se Onimusha dle aktuálního kalendáře bude lokty pošťuchovat maximálně s The Blood of Dawnwalker, které vychází o den dřív.
Zajímavou tečkou je pak i reakce komunity na sociálních sítích, kde oficiální účet hry musel opětovně potvrzovat i ještě před pár dny zdánlivé samozřejmosti, například že hra skutečně vyjde na fyzickém disku. Onimusha: Way of the Sword nakonec vstoupí do podzimní sezóny o něco dřív, ale rozhodně ne do klidnější letní nálady. Spíš naopak.