Od The Last of Us po Prince of Persia: Composers Summit přiveze do Prahy slavné soundtracky
zdroj: Composers Summit Prague

11. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Pražský Composers Summit se letos znovu zaměří i na herní hudbu. Pátý ročník mezinárodní akce proběhne od 23. do 28. dubna 2026 a nabídne kombinaci koncertů, přednášek i workshopů věnovaných hudbě z filmů, seriálů a v neposlední řadě i z videoher.

Zaklínač 3 Redux
Aktuality
Pražský koncert hudby ze Zaklínače 3 přidává pro velký zájem druhý termín

Pro herní fanoušky bude patrně největším lákadlem čtvrteční koncert Českého národního symfonického orchestru v Obecním domě, během něhož zazní ikonické skladby přímo za účasti jejich autorů. 

Do Prahy dorazí například Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Jesper Kyd (Assassin's CreedHitman) nebo Eimear Noone, která stojí za hudbou k World of Warcraft: Warlords of Draenor. Program doplní také skladby z her Prince of Persia nebo Medal of Honor.

„Jde o jedinečnou příležitost vidět všechny hvězdy daného ročníku pohromadě na jednom pódiu. Skladatelé osobně představí své nejznámější skladby v podání Českého národního symfonického orchestru, někteří se ujmou dirigování nebo vystoupí sólově na nástroje,” láká ředitel akce Alexandr Smutný.

Nedělní koncert dvojnásobného držitele Oscara Gustava Santaolally v Hudebním divadle Karlín pak nabídne průřez jeho tvorbou včetně skladeb z The Last of Us či snímků Zkrocená hora nebo Babel, opět v provedení Českého národního symfonického orchestru. „Zazní jeho jedinečný hudební rukopis – směs vášně, hloubky a jihoamerické duše, která dokáže rozechvět každé srdce,” dodává Smutný. Vstupenky jsou v prodeji na webu akce a v síti GoOut, a to buď samostatně, nebo v rámci akreditace na Composers Summit Prague.

zdroj: Sony

Summit totiž není jen sérií koncertů: Šestidenní akce přivítá přes čtyřicet skladatelů oceněných Oscary, Grammy, Emmy či BAFTA a nabídne více než padesát panelů, masterclassů a workshopů. Vedle filmové a seriálové hudby se zaměří také na specifika skládání pro hry, moderní produkční technologie nebo na spolupráci s orchestrem při nahrávání soundtracků.

Součástí programu budou i specializované showcase a diskuze s hudebními supervizory velkých studií jako Marvel, HBO nebo Netflix. Vedle příležitosti slyšet slavné herní soundtracky naživo tak návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí jejich vzniku.

