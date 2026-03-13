Od hrdinů do koňského sedla. Bývalý šéf Overwatche představil survival The Legend of California

Jeffa Kaplana jistě dobře znají všichni fanoušci Blizzardu. Pracoval na World of Warcraft a následně byl do roku 2021 vedoucím vývoje Overwatche. Následoval jeho nečekaný odchod a založení studia Kintsugiyama, které teď pod křídly vydavatelství Dreamhaven, založeného bývalým ředitelem Blizzardu Mikem Morhaimem, představuje The Legend of California.
Od týmové online akce se přesunul věru daleko, jelikož jeho novinka je westernový akční survival z období kalifornské zlaté horečky. Čeká vás v něm budování, sbírání zdrojů, lovení i přestřelky. S dalšími třemi lidmi budete moct zakládat malé komunity, které budou s ostatními buď spolupracovat, nebo se navzájem nesnášet.
Zábavu tvůrci přislíbili i osamělým vlkům, kteří si v klidu budou stavět svůj ranč a postupně ho rozšíří třeba o stáje nebo přilehlé doly. Střelba zase slibuje důraz na přesnost a dovednosti jedinců, které ozkouší jak v PvE, tak i PvP. Servery každopádně budou perzistentní, takže se každý svět zformuje trochu jinak, na základě hráčské aktivity.
Premiérová ukázka vysloveně nestrhne a neukáže nic, co by nenabízely jiné hry. Přesto má Kaplan se svým týmem jasnou podporu fanoušků, kteří si mohou zažádat o přístup do testování, než The Legend of California vyjde někdy v průběhu letošního roku v předběžném přístupu.
Ona podpora dost možná pramení i z nedávného rozhovoru v podcastu Lexe Fridmana, kde se tvůrce rozpovídal o svém rozchodu s Blizzardem, který rozhodně nepatřil mezi ty příjemné. Pnutí v týmu podle všeho začalo s příliš agresivním protežováním esportové Overwatch League, která skončila v roce 2024.
Společnost ligu investorům podle všeho prodávala tak moc, že nastavila nenaplnitelná očekávání a plány začaly povážlivě pronikat do vývoje samotné hry s požadavky na integraci Twitche či skinů v duchu týmových uniforem. Na skutečný vývoj nezbývalo moc zdrojů a situace se výrazně změnila oproti prvním rokům provozu, kdy si Kaplan připadal, že skutečně stojí u kormidla a úspěšně titul posouvá dopředu.
Nakonec nedokázal vyvážit požadavky vedení na zviditelňování Overwatch League s běžným vývojem, a to mu zlomilo vaz. Jednoho dne si ho zavolal finanční ředitel, který mu jasně řekl, že hra musí v roce 2020 vydělat nezveřejněnou, ale podle všeho nerealistickou částku, jinak propustí tisíc lidí, což by ale šlo na Kaplanova bedra.
„Dal mi termín a řekl, že Overwatch musí v roce 2020 vydělat [nezveřejněno] a poté každý rok potřebuje opakující se příjmy ve výši [nezveřejněno]. A pak mi řekl, že pokud tolik nevydělá, propustí tisíc lidí a bude to na moji zodpovědnost. A to byl ten nejhorší moment v mé kariéře. Bylo skoro surreálné být v takové situaci,“ vzpomíná Kaplan.
Odchod vývojáře dodnes mrzí, jelikož práci v Blizzardu miloval a nikdy nechtěl pracovat jinde. Zároveň dodává, že onen finanční ředitel, kterým v té době byl Dennis Durkin, ve společnosti už nepracuje.