zdroj: Focus Entertainment

PlayStation 4 PC MAC Xbox One Linux PlayStation 5 Xbox Series

Očistec ve Space Marine 2. Dawn of War IV má datum vydání i mapu obsahu

22. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Včera proběhla akce Warhammer Skulls, kde se objevila řada šťavnatých přírůstků do nekompromisních světů. Některé jsou nové, jiné staronové. Do té druhé kategorie jasně patří frenetická akce Warhammer 40,000: Space Marine 2, která ani ve svém druhém roce existence nezpomaluje.

Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Galerie

Vývojáři k příležitosti akce tajně vydali v pořadí třináctý velký patch a s ním do hry přichází řada sympatických přírůstků. Bezplatná aktualizace přichází s novou PvE misí, která vás zavede až do samotného očistce, kde musíte zlikvidovat mimozemský potěr a znovu získat do svého hájemství vaši základnu.

Pro tyto účely dobře poslouží nová zbraň Bolt Carbine pro precizní střílení nebo nové varianty Power Axe a Chainswordu pro ty situace, kdy se vám nepřátelé dostanou příliš blízko brnění. Další verze ale dostane také plazmová pistole a váš šatník s šesti novými kusy zbroje. Všechny novinky volně vyzkoušíte v novém režimu cvičné arény, ale také v obohaceném režimu Siege, kam přibili další bossové a alternativní bonusy.

Jak už u hry bývá zvykem, bezplatný obsah doprovází placená část kosmetických doplňků, kterou tentokrát najdete v balíčku Iron Hands Chapter Pack, kde se skrývá oblek Techmarine Champion, exkluzivní skin pro Omnissian Axe a čtyři jedinečné kusy mechanického brnění na počest válečníků X. legie. Balíček zakoupíte samostatně, případně ho dostanete v rámci druhého season passu.

zdroj: Relic Entertainment

Novinky se ale týkají i ostatních her, mezi něž spadá očekávaná strategie Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Ta během akce konečně dostala konkrétní datum vydání zacílené na 17. září, kdy se mohou těšit všichni PCčkáři. Očekávat můžete novou kampaň, kde se pobijí členové Blood Ravens, Dark Angels, Adeptus Mechanicus, Necroni a Orkové. Základní edici pořídíte za předobjednávkových 53,99 eur, ale k dispozici je taktéž dražší Commander Edition.

Na tu se váže třídenní předběžný přístup a dodatečný obsah po vydání, který bude proudit minimálně celý další rok. Rozdělený bude na variantu zdarma a placenou, přičemž v rámci první kategorie se plánují čtyři dodatečné balíčky map, editor misí, režim Crusade a dva noví velitelé.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV zdroj: Relic Entertainment

Placenou část tvoří o poznání zajímavější obsah, kam patří nový prolog s legendárním velitelem Blood Ravens vracejícím se na rodnou planetu Aurelia. Ten dorazí ještě před koncem letošního roku, zatímco na jaře toho dalšího přibude rozšíření Aftermath, s níž si užijete novou frakci, která půjde využit ve všech dostupných režimech i v nové kampani odehrávající se po událostech základní hry.

Helldivers 2
Aktuality
Demokracie, nebo monarchie? Helldivers 2 se spojí se světem Warhammeru 40,000

Mezi další menší zprávy patří herní třída Skitarii pro Warhammer 40,000: Darktide s premiérou 23. června, už vydaný nový balíček pro Total War: Warhammer III s Bhashivou a třemi dodatečnými jednotkami, včerejší spuštění uzavřené bety pro Warhammer 40,000: Dark Heresy, vydání konzolové verze závodů Warhammer 40,000: Speed Freeks a přidání Ultramarines i plnohodnotného Crusade režimu do Warhammer 40,000: Battlesector.

Kromě toho samozřejmě proběhlo oznámení několika nových her, na něž si ovšem posvítíme v samostatném článku.

Smarty.cz
Tagy:
Závody strategie akční sci-fi fantasy tahová kooperace realtime Warhammer 40,000 warhammer bojové závody CRPG
Zdroje:
Games Workshop, Focus Entertainment
Hry:
Warhammer 40,000: Darktide Total War: Warhammer III Warhammer 40,000: Battlesector Warhammer 40,000: Space Marine 2 Warhammer 40,000: Speed Freeks Warhammer 40,000: Dark Heresy Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo

Nejnovější články