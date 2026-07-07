„Očekává se od nás růst a větší hry. To ale nedopustíme,“ říká šéf studia, které stvořilo nejlepší hru loňska
zdroj: Sandfall Interactive

„Očekává se od nás růst a větší hry. To ale nedopustíme,“ říká šéf studia, které stvořilo nejlepší hru loňska

PC PlayStation 5 Xbox Series

7. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Galerie

Jestli má loňský rok ve hrách nějakého jasného vítěze, je jím beze sporu Clair Obscur: Expedition 33. Debut francouzského studia Sandfall Interactive sbíral jedno absolutní hodnocení za druhým a ke konci roku také sošky za nejlepší hru roku. Teď se samozřejmě napjatě očekává, co Franzouci kutí dále. Studio ale nechce jít cestou jistého úspěchu.

„Možná se lidem naše další hra nebude líbit. Takový je život,“ říká v rozhovoru pro Video Game Club šéf studia Guillaume Broche. „První hru jsme nedělali proto, abychom někomu udělali radost. Myslím, že právě proto fungovala,“ vysvětluje. Tvůrci se podle něj během vývoje soustředili především na to, aby vytvořili hru, kterou by sami chtěli hrát.

Clair Obscur: Expedition 33
Recenze
Clair Obscur: Expedition 33 – recenze výjimečného JRPG

Broche zároveň přiznává, že po úspěchu Expedition 33 cítí všichni cve studiu větší tlak a bylo by tak snadné podlehnout pokušení výrazně růst nebo začít vytvářet větší projekty jen proto, že se to od něj automaticky očekává. To ale nechce dopustit.

Otázkou samozřejmě je, co dál? Broche znovu připomněl, že Clair Obscur představuje název celé série, zatímco Expedition 33 označuje pouze konkrétní příběh. Což nabízí poměrně pružný model připomínající například Final Fantasy, kde jednotlivé díly sdílejí společnou značku, ale pokaždé představují nový svět, nové postavy i nový příběh.

Přímé pokračování Expedition 33 by navíc znamenalo, že by vývojáři museli určit jeden z konců hry jako oficiální. Tomu se přitom zatím záměrně vyhýbají.

Smarty.cz
Tagy:
tahová JRPG belle époque
Zdroje:
Sandfall Interactive, Video Game Club
Hry:
Clair Obscur: Expedition 33
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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