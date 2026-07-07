„Očekává se od nás růst a větší hry. To ale nedopustíme,“ říká šéf studia, které stvořilo nejlepší hru loňska

Jestli má loňský rok ve hrách nějakého jasného vítěze, je jím beze sporu Clair Obscur: Expedition 33. Debut francouzského studia Sandfall Interactive sbíral jedno absolutní hodnocení za druhým a ke konci roku také sošky za nejlepší hru roku. Teď se samozřejmě napjatě očekává, co Franzouci kutí dále. Studio ale nechce jít cestou jistého úspěchu.
„Možná se lidem naše další hra nebude líbit. Takový je život,“ říká v rozhovoru pro Video Game Club šéf studia Guillaume Broche. „První hru jsme nedělali proto, abychom někomu udělali radost. Myslím, že právě proto fungovala,“ vysvětluje. Tvůrci se podle něj během vývoje soustředili především na to, aby vytvořili hru, kterou by sami chtěli hrát.
Broche zároveň přiznává, že po úspěchu Expedition 33 cítí všichni cve studiu větší tlak a bylo by tak snadné podlehnout pokušení výrazně růst nebo začít vytvářet větší projekty jen proto, že se to od něj automaticky očekává. To ale nechce dopustit.
Otázkou samozřejmě je, co dál? Broche znovu připomněl, že Clair Obscur představuje název celé série, zatímco Expedition 33 označuje pouze konkrétní příběh. Což nabízí poměrně pružný model připomínající například Final Fantasy, kde jednotlivé díly sdílejí společnou značku, ale pokaždé představují nový svět, nové postavy i nový příběh.
Přímé pokračování Expedition 33 by navíc znamenalo, že by vývojáři museli určit jeden z konců hry jako oficiální. Tomu se přitom zatím záměrně vyhýbají.