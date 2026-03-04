Oblíbená kooperativní série ve We Were Here Tomorrow prostřídá kulisy i pravidla

Úspěšná kooperační série We Were Here se letos dočká už pátého dílu. Chystané pokračování ponese název We Were Here Tomorrow a podle vývojářů ze studia Total Mayhem Games představí vůbec největší posun v historii série.
Zatímco předchozí díly sázely na mrazivé hladomorny v hradech na konci světa, Tomorrow vás uvězní v retrofuturistickém komplexu Norcek, kde se klasická dvojice protagonistů probouzí obklopená podivnými přístroji. V duchu Portalu vás sérií úkolů a hádanek provede tajemný hlas, který na vás rozhodně nedělá žádné podivné sociální experimenty, ale kdepak.
Oficiální anotace láká na tradiční, ale dále rozvinutou asymetrii kooperace: „V tomto novém samostatném díle série We Were Here se se svým partnerem probudíte v tajemném zařízení. Obklopují vás zvláštní stroje a klidný, sebevědomý hlas vás provází sérií zadání. Často budete odděleni a vybaveni rozdílnými nástroji, takže se budete muset spoléhat na vysílačky, abyste spolu jasně komunikovali a spolupracovali. Každý úkol přináší nové asymetrické hádanky, které lze vyřešit pouze díky spolupráci s druhým průzkumníkem.“
Právě komunikace přes vysílačku je pro sérii typická a i tentokrát bude klíčová. Jeden z vás opět uvidí něco, co ten druhý ne, budete disponovat určitým vybavením nebo přístupem do jiných částí lokace. Víc než bleskurychlé reflexy tady využijete bystrou mysl, kde se svazek klíčů k úspěchu ukrývá v systematické popisnosti, naslouchání a přemýšlení.
We Were Here Tomorrow dorazí ještě letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hru si už teď můžete přidat do seznamu přání. Pokud si série alespoň udrží svůj dosavadní standard chytrých hádanek a zábavné spolupráce, mohlo by jít o další výborný příspěvek do žánru kooperativních logických záležitostí.