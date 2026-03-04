zdroj: Total Mayhem Games

PC PlayStation 5 Xbox Series

Oblíbená kooperativní série ve We Were Here Tomorrow prostřídá kulisy i pravidla

4. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

We Were Here Tomorrow
We Were Here Tomorrow
We Were Here Tomorrow
Úspěšná kooperační série We Were Here se letos dočká už pátého dílu. Chystané pokračování ponese název We Were Here Tomorrow a podle vývojářů ze studia Total Mayhem Games představí vůbec největší posun v historii série.

Zatímco předchozí díly sázely na mrazivé hladomorny v hradech na konci světa, Tomorrow vás uvězní v retrofuturistickém komplexu Norcek, kde se klasická dvojice protagonistů probouzí obklopená podivnými přístroji. V duchu Portalu vás sérií úkolů a hádanek provede tajemný hlas, který na vás rozhodně nedělá žádné podivné sociální experimenty, ale kdepak.

Oficiální anotace láká na tradiční, ale dále rozvinutou asymetrii kooperace: „V tomto novém samostatném díle série We Were Here se se svým partnerem probudíte v tajemném zařízení. Obklopují vás zvláštní stroje a klidný, sebevědomý hlas vás provází sérií zadání. Často budete odděleni a vybaveni rozdílnými nástroji, takže se budete muset spoléhat na vysílačky, abyste spolu jasně komunikovali a spolupracovali. Každý úkol přináší nové asymetrické hádanky, které lze vyřešit pouze díky spolupráci s druhým průzkumníkem.“ 

Právě komunikace přes vysílačku je pro sérii typická a i tentokrát bude klíčová. Jeden z vás opět uvidí něco, co ten druhý ne, budete disponovat určitým vybavením nebo přístupem do jiných částí lokace. Víc než bleskurychlé reflexy tady využijete bystrou mysl, kde se svazek klíčů k úspěchu ukrývá v systematické popisnosti, naslouchání a přemýšlení. 

We Were Here Tomorrow dorazí ještě letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hru si už teď můžete přidat do seznamu přání. Pokud si série alespoň udrží svůj dosavadní standard chytrých hádanek a zábavné spolupráce, mohlo by jít o další výborný příspěvek do žánru kooperativních logických záležitostí.

