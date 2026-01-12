O upírskou romanci nepřijdete. The Blood of Dawnwalker nabídne i intimnější vztahy
Přestože je milostný trojúhelník mezi Geraltem, Triss a Yennefer ve třetím Zaklínači jedním z nejdůležitějších témat (Ciri promine), do série se nakonec dostal až díky změně v přístupu k romantickým vztahům. Není proto divu, že se hráči zajímají, zda The Blood of Dawnwalker, novinka od bratrů Tomaszkiewiczových, kteří na zaklínačské pouti pracovali v roli vedoucího a hlavního quest designéra, nabídne něco podobného.

Krátká odpověď zní: Ano. Dobrá, ve skutečnosti je to zatím jediná dostupná odpověď. Streamerka Luality se na přítomnost romancí v The Blood of Dawnwalker zeptala během rozhovoru v rámci New Game+ Showcase a dočkala se jednoznačného potvrzení.

„Ano, samozřejmě! Romantické možnosti ve hře jsou, ano. Zatím nechceme říkat, s kým přesně, to si necháme na později. Každopádně můžete počítat s tím, že s postavami budete budovat vztahy,“ zněla odpověď.

Ani polovičního upíra Coena tak neochudí o možnost přilnout k postavám, které v údolí Sangora zasazeného do 14. století pod Karpatami potká při cestě za záchranou své rodiny. Klacky pod nohy mu v tom bude házet hlavně ústřední záporák Brencis. Upír, který si kolem sebe stihl vystavět malý kult, bude podle tvůrce naplňovat roli „aktivního antagonisty“, tedy protivníka, který na Coenovy činy reaguje a přizpůsobuje jim své chování.

The Blood of the Dawnwalker
Novinky
The Blood of Dawnwalker napravuje reputaci upírů, ukazuje sílu noci a cenu magie

„V mnoha hrách protivníci jen čekají, až je porazíte. Vy si mezitím děláte, co chcete, aniž by to protivníka výrazně ovlivnilo. My jsme chtěli, aby Brencis reagoval na vaše kroky, když plníte různé úkoly v údolí a možná tak narušujete jeho operace,“ prozradil jeden z bratrů Tomaszkiewiczových.

Reakční systém je postavený na věhlasu. Čím více o vás obyvatelé, pohůnci i samotný Brencis ví, tím je pravděpodobnější, že se uchýlí k důslednějším opatřením. Ve světě se to projeví například zvýšeným počtem hlídek v ulicích nebo v krjajním případě i úplným uzavřením hlavního města, což vám zásadně zkomplikuje pohyb.

Jak moc responzivní systém bude, se dozvíme během letošního roku, kdy The Blood of Dawnwalker vyjde na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jistí si můžete být tím, že vám dá do vínku značnou volnost, mimo jiné i díky absenci tradičně pojatých hlavních questů.

