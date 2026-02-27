O Marathon je zájem. Bungie si testem umetlo cestu k možnému úspěchu

Bude Marathon nakonec úspěšnou hrou a příjemným překvapením? Určitě by si to nepřáli jenom hráči, ale i uvadající studio Bungie a jejich vlastníci z PlayStationu. Vzhledem k live service nátuře hry o tom zajisté rozhodne až čas a podpora, ale jisté je, že se vykročilo správně.
Odstartoval server slam hry, který je poslední možnou příležitostí k vyzkoušení předtím, než 5. března vyjde. Název jasně napovídá tomu, že úkolem testu je bedlivé prozkoušení stability serverů pod náporem tisíců lidí, což se hned povedlo bezezbytku.
Jen na Steamu se maximální dosažená hodnota současně připojených hráčů vyšplhala na 143 621 zájemců. Jelikož šlo teprve o začátek a test poběží až do 2. března 19:00, dá se přes víkend očekávat ještě větší nápor. Pokud bude konstelace správná a Resident Evil Requiem si neukradne příliš zájemců, mohlo by padnout i maximální číslo testu Arc Raiders, jež se zastavilo na 189 668 lidech.
Rostoucí tendenci by mohly zajistit i dosud poměrně pozitivní ohlasy hráčů. Očekávaně se chválí střelba, na což jsme u Bungie zvyklí. Naopak estetická stránka zůstává předmětem rozpolcenosti. Některým vyhovuje, jiné odrazuje. Obecný konsenzus je ale takový, že vizuálně se titul na Arc Raiders nechytá, přesto je na pohled příjemný.
Studiu se tak možná povedlo zvrátit obecně negativní přijetí, které Marathon doprovázelo od jeho podrobného odhalení v dubnu minulého roku. Od té doby se titul vezl na vlně špatného rozpoložení studia, neoprávněného „půjčování“ cizí tvorby a následném odkladu na neurčito.
Od opětovného uvedení na scénu se však nálada začala otáčet a Bungie fanoušky přesvědčuje o tom, že by se nakonec skutečně mohli dočkat příjemné akce. Jen je zapotřebí nasazení udržet, aby to nedopadlo jako Highguard. Při vydání sice zaznamenal slušný zájem, ale ten rychle upadl a teď se hráčská základna na Steamu pohybuje do jednoho tisíce a studio muselo propouštět.