Nový Xbox vzniká pod jménem Project Helix. Poradí si s hrami pro konzole i PC

O nové generaci Xboxu se mluví už slušnou chvíli. Ke konci minulého roku generální ředitel Microsoftu Satya Nadella naznačil, že stroj bude mít blíže k PC než konzoli, což posléze potvrdila i teď už bývalá šéfka Xboxu Sarah Bond, která podle vlastních slov položila základy pro otevřenější platformu. Slova, jež podepisuje aktuální oficiální oznámení.
The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J— Xbox (@Xbox) March 5, 2026
Společnost na sociálních sítích sdílela krátké video, v němž odtajnila, že nástupce Xboxu Series X/S vzniká pod pracovním názvem Project Helix. Neodhalilo jeho podobu, cenu, datum vydání, ani další důležitá specifika. Místo toho nová šéfka Xboxu Asha Sharma ve svém samostatném příspěvku potvrdila duální princip stroje. Slíbila, že bude špičkou výkonu a zkombinuje PC s konzolí, aby vám umožnil přehrát jak hry pro Xbox, tak i pro PC.
„Project Helix bude špičkou v oblasti výkonu a umožní vám hrát hry pro Xbox i PC. Těším se, až si o tom budu moci povídat s partnery a studii na mé první konferenci GDC příští týden,“ napsala konkrétně.
Její slova samozřejmě nespecifikují, jaké PC hry bude schopný Project Helix spustit. Ostatně všechny nové hry pro Xbox jsou vyvíjené na PC, takže možná odkazuje pouze na tuto skutečnost. Nicméně internetem létají spekulace o tom, že nový Xbox bude kromě obchodu Microsoftu podporovat taktéž Steam či Epic Games Store, takže by si mohli hráči na zařízení přenést všechny své virtuální knihovny, podobně jako to má například handheld Asus Xbox ROG.
Podobný krok by z nového Xboxu skutečně udělal spíše počítač připojený k televizi, avšak s tou výjimkou, že by mohl přehrát i starší exkluzivní hry z předchozích generací. Ať už formou emulace, nebo přímou nativní kompatibilitou. Navíc v něm Microsoft určitě bude chtít využít svůj FSE (Full Screen Experience) pro Windows 11, který najdete právě u zmíněného handheldu a společnost jeho vývoji věnuje slušné zdroje.
Ať už to nakonec bude jakkoliv, součástí nové konzole dost možná bude nedávno patentovaná umělá inteligence, která vás provede náročnými úseky her. S přechodem k PC filozofii se nicméně může ztratit ono konzolové DNA, jež nakonec povede ke smrti Xboxu jako takového. Podobně, jako to predikuje Seamus Blackley.