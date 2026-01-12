Nový StarCraft fanoušky zaskočí. K představení by mělo dojít na BlizzConu

Je tomu už skoro sáhodlouhých 16 let od vydání druhého StarCraftu, a něco málo přes deset od jeho posledního datadisku. Fanoušci už dlouho žadoní o nášup ze světa jejích oblíbené strategie, který dostojí jménu a hrdě ponese odkaz milované značky. Něco, co se dost možná stane jen napůl.
K oznámení s největší pravděpodobností dojde, dokonce ještě letos. Míní to minimálně Jez Corden z Windows Central, který ve svém rozlehlém výhledu pro Xbox tvrdí, že nová hra ze sci-fi světa bude hlavním odhalením letošního BlizzConu.
Akce se po tříleté pauze konečně vrací ve fyzické podobě, aby se příznivci společnosti mohli znovu setkat a oslavit své favority. Očekává se probírání budoucnosti World of Warcraft i Diabla IV s několika novinkami do Overwatch 2. Reflektor si nicméně na sebe má vzít právě nový StarCraft, který ale možná nebude tím, co by si fanoušci přáli.
Už Jason Schreier ve své knize Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment sliboval, že Blizzard pracuje na nové hře. Detaily byly skoupé, nicméně se pracovalo s myšlenkou, že půjde o střílečku ze třetí osoby. Jde sice o divokou spekulaci, avšak nebylo to poprvé, co by se Blizzard tímto směrem vydal.
V roce 2002 studio oznámilo StarCraft Ghost – third-person akci s možností stealthu. Po hře se postupně slehla zem a v roce 2006 nakonec došlo k jejímu zrušení. Je ale možné, že Blizzard se jednoho dne podíval do svého šuplíku a řekl si, že by projekt oživil. Ale kdo ví.
Navíc není jasné, jestli by diskutovaný projekt měl nabídnout i singleplayerovou kampaň, nebo půjde o čistě multiplayerovou akci. Na mysl v tomto spojení připadá inzerát z roku 2024, kdy tým hledal nové zaměstnance, kteří by pracovali na nové PvE hře s vyprávěním napříč jednotlivými sezónami. A třeba to byl i jeden z důvodů, proč studio zrušilo PvE obsah pro Overwatch 2.
Až čas ukáže, jak to nakonec bude. Čekání na BlizzCon 2026 je přeci jen ještě dlouhé. K jeho uspořádání dojde 12. až 13. září v Anaheim Convention Center v Kalifornii.