Nový obsah pro Zaklínače 3? Analytik si je jistý, že CD Projekt letos něco vydá

zdroj: Foto: CD Projekt

8. 1. 2026 16:30

Spekulace o novém obsahu pro Zaklínače 3 znovu sílí a tentokrát je přiživuje poměrně konkrétní tvrzení. Analytik Mateusz Chrzanowski z polské agentury Noble Securities je podle vlastních slov „stoprocentně přesvědčený“, že CD Projekt Red letos vydá nové placené rozšíření, přestože oficiálně studio nic takového neoznámilo.

Chrzanowski už dříve ve své analytické zprávě uvedl, že by další placené DLC pro Zaklínače 3 mohlo dorazit v květnu 2026. „Jsem si stoprocentně jistý, že CDPR letos vydá významný nový obsah,“ uvedl s tím, že důvodem k této domněnce je takzvaný motivační program společnosti, který je zatím zhruba 700 milionů zlotých (asi 4 miliardy korun) pod cílovou částkou.

Novinky
Geralt podruhé na turné. Hudba ze Zaklínače rozduní i pražské O2 universum

Právě tento motivační program stojí v centru celé úvahy. Jde o systém odměn pro klíčové zaměstnance a management, který je přímo navázaný na dosažení konkrétních finančních výsledků. CD Projekt Red musí mezi lety 2023 a 2026 dosáhnout kumulovaného čistého zisku ve výši dvou miliard zlotých, přičemž na splnění první hranice aktuálně chybí přibližně 700 milionů. A času není mnoho – zbývá jen rok a čtvrt. „To implikuje potřebu něčeho výrazně většího než jen další aktualizace nebo verze pro okrajovou platformu,“ vysvětluje Chrzanowski.

Otázkou tedy je, co má CD Projekt Red v rukávu. Posledním skutečně novým obsahem bylo rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 na konci roku 2023. Samotný Cyberpunk se sice stále prodává velmi dobře a loni překonal hranici 35 milionů prodaných kopií, jenže analytik upozorňuje, že to pravděpodobně nebude stačit. Zaklínač 4 je sice oficiálně oznámený, ale jeho vydání se očekává nejdříve v roce 2027, tedy až po konci zmíněného motivačního období.

Podle Chrzanowského proto „v devadesáti procentech případů všechno ukazuje na rozšíření pro Zaklínače 3“. Dává to smysl i z hlediska potřebného objemu tržeb, protože publikum jedenáct let starého RPG má stále obrovskou kupní sílu. Zároveň ale připouští i alternativu v podobě jiného zaklínačského projektu. Zmiňuje například studio Fool's Theory, složené z veteránů série, které stojí za The Thaumaturge a zároveň podle oficiálních informací pracuje na remaku prvního Zaklínače. Právě tomuto týmu se už delší dobu přisuzuje role případných autorů nového obsahu pro třetí díl.

Samotný CD Projekt Red navíc existenci potenciálního nového obsahu nepřímo naznačil během loňského hovoru s investory. Tehdy uvedl, že „existuje šance, že nový obsah naznačený v nedávných hovorech a zprávách vyjde v nadcházejícím roce a pomůže splnit podmínky první fáze motivačního programu“. Právě tato formulace je podle analytika neobvykle konkrétní a v kontextu předchozích zpráv i velmi výmluvná.

Novinky
Yennefer, nebo Triss? Volba mezi čarodějkami v Zaklínači 3 vůbec neměla být

Přesto zůstává řada otazníků. Pokud by šlo o skutečně rozsáhlé rozšíření ve stylu Srdce z kamene nebo O víně a krvi, je otázka, zda by ho CD Projekt Red svěřil externímu studiu. Zároveň není jasné, na koho by se příběh měl soustředit. Geralt svůj oblouk v podstatě uzavřel na toussaintské vinici a hlavní roli má v budoucnosti série převzít Ciri. Návrat Geralta by tak mohl působit rozpačitě, dá se nicméně uvažovat o možném přemostění, které by konec trojky propojilo s chystaným čtvrtým dílem.

Jisté je zatím jen to, že je CD Projekt Red pod určitým finančním tlakem, kdy i firma samotná připouští možnost nového rozšíření. Zda půjde o návrat k Zaklínači 3, samostatný vedlejší projekt, nebo něco úplně jiného, ukážou až následující měsíce.

Nejnovější články