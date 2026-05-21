Nový Assassin i Far Cry na obzoru. Ubisoft hodlá více zapojit AI

Ubisoft potvrdil, že do roku 2029 vydá nové díly sérií Assassin's Creed, Far Cry a Ghost Recon. Informace zazněla v rámci finanční zprávy společnosti, která zároveň odhalila další plány firmy včetně většího zapojení generativní AI. Podle Ubisoftu čeká firmu v následujících letech silnější a rozmanitější lineup her. Všechny zmíněné projekty mají vyjít nejpozději do konce fiskálního roku 2029.
Nejblíž vydání je kromě remaku Black Flag Resynced, který je v plánu na 9. července, pravděpodobně Assassin's Creed Hexe, temněji laděný díl zasazený do období evropských čarodějnických procesů. Projekt ale provází komplikace, protože během vývoje už přišel o dva kreativní ředitele. Nový Ghost Recon byl naznačen už loni během hovoru s investory a Ubisoft údajně pracuje také na dvou hrách ze světa Far Cry. Jedna z nich má být hlavní nový díl s pracovním názvem Project Blackbird, druhá pak multiplayerový spin-off.
Vedle velkých značek firma zároveň dál řeší restrukturalizaci. Ubisoft v posledních měsících zavíral studia, rušil projekty a nutil zaměstnance vrátit se zpět do kanceláří. Obětí škrtů se stal například remake Prince of Persia: The Sands of Time.
Zajímavou částí finanční zprávy je ale i důraz na AI. Ubisoft potvrzuje, že urychluje vývoj svého prvního hratelného generativního AI zážitku s názvem Teammates. Jde o experimentální střílečku, kde mají hráče doprovázet AI spolubojovníci schopní dynamicky reagovat na situace a komunikovat s hráčem. Firma zároveň zkoumá širší využití AI při vývoji her: od automatizovaných testerů až po chytřejší NPC a dynamičtější herní světy.