Nový Assassin i Far Cry na obzoru. Ubisoft hodlá více zapojit AI
zdroj: Ubisoft

Nový Assassin i Far Cry na obzoru. Ubisoft hodlá více zapojit AI

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ubisoft potvrdil, že do roku 2029 vydá nové díly sérií Assassin's Creed, Far Cry a Ghost Recon. Informace zazněla v rámci finanční zprávy společnosti, která zároveň odhalila další plány firmy včetně většího zapojení generativní AI. Podle Ubisoftu čeká firmu v následujících letech silnější a rozmanitější lineup her. Všechny zmíněné projekty mají vyjít nejpozději do konce fiskálního roku 2029.

Assassin's Creed II
Novinky
Do Assassin's Creed Hexe se má vrátit Ezio Auditore

Nejblíž vydání je kromě remaku Black Flag Resynced, který je v plánu na 9. července, pravděpodobně Assassin's Creed Hexe, temněji laděný díl zasazený do období evropských čarodějnických procesů. Projekt ale provází komplikace, protože během vývoje už přišel o dva kreativní ředitele. Nový Ghost Recon byl naznačen už loni během hovoru s investory a Ubisoft údajně pracuje také na dvou hrách ze světa Far Cry. Jedna z nich má být hlavní nový díl s pracovním názvem Project Blackbird, druhá pak multiplayerový spin-off.

Vedle velkých značek firma zároveň dál řeší restrukturalizaci. Ubisoft v posledních měsících zavíral studia, rušil projekty a nutil zaměstnance vrátit se zpět do kanceláří. Obětí škrtů se stal například remake Prince of Persia: The Sands of Time.

Zajímavou částí finanční zprávy je ale i důraz na AI. Ubisoft potvrzuje, že urychluje vývoj svého prvního hratelného generativního AI zážitku s názvem Teammates. Jde o experimentální střílečku, kde mají hráče doprovázet AI spolubojovníci schopní dynamicky reagovat na situace a komunikovat s hráčem. Firma zároveň zkoumá širší využití AI při vývoji her: od automatizovaných testerů až po chytřejší NPC a dynamičtější herní světy.

Smarty.cz
Tagy:
Evropa čarodějnice assassins creed
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Assassin's Creed Codename Hexe
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis

Nejnovější články