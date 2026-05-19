Nové příběhové hry PlayStationu si na PC už nezahrajete

Spekulace se staly skutečností. Dobře už bylo, zpátky ke konzolovým válkám. Podle informací novináře Jasona Schreiera už velké singleplayerové exkluzivity od PlayStation Studios na počítače vůbec nedorazí. Potvrzuje tím šuškandu z března, ve které naznačil možnost návratu k exkluzivitám.
Podle Schreierových zdrojů totiž změnu oznámil zaměstnancům šéf studiové divize Hermen Hulst během tradičního pondělního meetingu. Podle uniklých informací se nová politika týká hlavně příběhových her pro jednoho hráče, které mají zůstat čistě na PlayStationu. To znamená, že tituly jako Ghost of Yótei, Wolverine nebo Saros už zřejmě na PC vůbec nevyjdou. Sony tak couvá od strategie posledních let, kdy postupně přinášelo své největší exkluzivity i na Steam.
SCOOP: PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company's narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg's reporting from earlier this year. Original story from March: www.bloomberg.com/news/article...— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) May 18, 2026 at 8:47 PM
Neplatí to ale pro všechny hry. Multiplayerové projekty mají podle všeho zůstat multiplatformní. Příkladem je třeba připravovaná bojovka Marvel Tókon: Fighting Souls.
Za změnou zřejmě stojí obchodní výsledky. Analytici už loni upozorňovali, že novější PC porty jako God of War Ragnarök nebo Marvel's Spider-Man 2 nedosahovaly takových prodejů jako první vlna PlayStation her na Steamu. Část publika si totiž podle všeho už pořídila PlayStation 5 právě kvůli těmto značkám a nechtěla čekat na pozdější PC verze, které vycházely až s ročním zpožděním.
Sony ještě nedávno prezentovalo PC jako důležitý doplněk svého ekosystému, teď ale zjevně znovu staví exkluzivitu do centra strategie. Obzvlášť po tom, co se jim nepodařila sázka na live service hry, které potřebují vycházet i multiplatformně.
K exkluzivitám se možná ale vrátí i Microsoft. Zmínila to šéfka herní divize Xbox Studios Asha Sharma, podle které teď firma přehodnocuje přístup ke hrám, svoji vlastní identitu a s tím možný konec jejich her na konkurenčních platformách. Zdá se, že to velmi kraťoučké období, kdy jste si dříve nemyslitelné exkluzivity mohli zahrát i na konkurečních systémech, se nevyplatilo a vrátíme se zpátky do zákopů konzolových válek.