Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu
zdroj: Larian Studios

Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu

PC PlayStation 5 Xbox Series

17. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Ve studiu Larian mají po úspěchu Baldur’s Gate 3 jasno, kam chtějí dál směřovat. Čerstvě oznámená hra s prostým názvem Divinity bude opět tahovým RPG, které se stejně jako předchozí díly série obejde bez pravidel Dungeons & Dragons, protože nabízí vlastní systém navržený čistě pro videoherní potřeby. Šéf studia Swen Vincke slibuje, že se Larian tentokrát urve ze řetězu.

zdroj: Larian Studios

Nové Divinity se světu poprvé představilo minulý týden na The Game Awards brutálně-dekadentním trailerem, kterému předcházela marketingová šaráda s démonickou sochou uprostřed pouště. Krátce poté Vincke v rozhovoru pro Bloomberg upřesnil, co od chystaného projektu můžeme očekávat: „Tohle bude Larian bez zábran,“ uvedl a dodal, že půjde o tahové RPG, které staví na pilířích, jaké studio položilo v minulosti, ale opět je posune o patro výš. Zároveň potvrdil, že podobně jako Baldur's Gate 3 si i Divinity nejprve pobude v předběžném přístupu. Konkrétnější časové okno nicméně zatím nepadlo.

Divinity
Novinky
Sex s ještěry, flagelanti, brutalita – tvůrci Baldur’s Gate 3 představili svou novou hru

Původně přitom studio zvažovalo delší spolupráci s Wizards of the Coast na další hře s pravidly vycházejícími z D&D. Podle Vinckeho ale projektu něco chybělo. „Všechny ostatní ingredience pro skvělou hru tam byly, ale chybělo srdce vývojářů,“ vysvětlil šéf studia Larian, které se tedy rozhodlo vrátit k Divinity, z něhož dříve vzešlo.

Spekulovalo se, že by se kromě toho série mohla vrátit i k někdejším soubojům v reálném čase, nakonec se ale zůstalo u tahů. Vincke si navíc nebere servítky ani při srovnání s Baldur’s Gate 3, které se mnozí nebojí prohlašovat za nejlepší RPG všech dob. „Baldur’s Gate 3 byla skvělá hra a jsem na ni pyšný, ale tohle bude ještě mnohem lepší,“ prohlásil Vincke. Důvodem je mimo jiné fakt, že pravidla stolního D&D se podle něj až příliš obtížně převádějí do digitální podoby. Nové Divinity má nabídnout systém vytvořený na míru videohře, takže bude přehlednější a přístupnější.

Larian zároveň pracuje na novém enginu, chce zapracovat na filmovosti a možnostech vyprávění. Konkrétně chtějí, aby si jednotlivci z chystané hry odnášeli rozmanité zážitky, do té míry, že můžete mít pocit, že hrajete různé hry. „Až si o Divinity budete povídat s dalšími novináři, každý z vás bude mít úplně jiný příběh,“ naznačil Vincke a dodal, že studio chystá hned několik prvků, které jsme v RPG zatím neviděli.

Divinity
Divinity
Divinity
Galerie

Kolem Larianu se v posledních dnech rozvířila také diskuze ohledně využívání generativní umělé inteligence. Vincke potvrdil, že Larian AI nástroje používá, ale zdůraznil, že výsledná hra nebude obsahovat žádný obsah generovaný umělou inteligencí. V této chvíli jim slouží hlavně k rozpracování nápadů, tvorbě konceptů nebo na psaní zástupných textů. „V Divinity je všechno od lidí. Píšeme všechno sami,“ ujišťuje Vincke.

Používání AI má podle vedení studia pomoct zkrátit vývoj, který by měl být kratší než u Baldur’s Gate 3. Samotný Larian se zároveň rozrůstá a snaží se pracovat na příbězích i úkolech paralelně, nikoliv postupně. Kromě Evropy má kanceláře také v Kanadě a Malajsii, což původně belgickému studiu umožňuje minimálně na papíře téměř nepřetržitý provoz. Vincke přiznává, že s sebou větší studio rozeseté po světě nese i nový typ výzev, ale bez růstu by o podobně ambiciózních projektech nemohli ani uvažovat.

Zatímco na nové Divinity si ještě pár let počkáme, Larian mezitím vydal next-gen aktualizaci pro Divinity: Original Sin 2 pro PS5, Xbox Series X/S a Switch 2. A jak Vincke zdůrazňuje, možná byste si dva poslední tahové díly měli osvěžit, ať vám v nadcházející hře nic neunikne.

Smarty.cz
Tagy:
RPG taktická Baldur's Gate (série)
Zdroje:
Larian Studios, Bloomberg, Vlastní
Hry:
Baldur's Gate III Divinity
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka

Nejnovější články