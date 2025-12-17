Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu

Ve studiu Larian mají po úspěchu Baldur’s Gate 3 jasno, kam chtějí dál směřovat. Čerstvě oznámená hra s prostým názvem Divinity bude opět tahovým RPG, které se stejně jako předchozí díly série obejde bez pravidel Dungeons & Dragons, protože nabízí vlastní systém navržený čistě pro videoherní potřeby. Šéf studia Swen Vincke slibuje, že se Larian tentokrát urve ze řetězu.
Nové Divinity se světu poprvé představilo minulý týden na The Game Awards brutálně-dekadentním trailerem, kterému předcházela marketingová šaráda s démonickou sochou uprostřed pouště. Krátce poté Vincke v rozhovoru pro Bloomberg upřesnil, co od chystaného projektu můžeme očekávat: „Tohle bude Larian bez zábran,“ uvedl a dodal, že půjde o tahové RPG, které staví na pilířích, jaké studio položilo v minulosti, ale opět je posune o patro výš. Zároveň potvrdil, že podobně jako Baldur's Gate 3 si i Divinity nejprve pobude v předběžném přístupu. Konkrétnější časové okno nicméně zatím nepadlo.
Původně přitom studio zvažovalo delší spolupráci s Wizards of the Coast na další hře s pravidly vycházejícími z D&D. Podle Vinckeho ale projektu něco chybělo. „Všechny ostatní ingredience pro skvělou hru tam byly, ale chybělo srdce vývojářů,“ vysvětlil šéf studia Larian, které se tedy rozhodlo vrátit k Divinity, z něhož dříve vzešlo.
Spekulovalo se, že by se kromě toho série mohla vrátit i k někdejším soubojům v reálném čase, nakonec se ale zůstalo u tahů. Vincke si navíc nebere servítky ani při srovnání s Baldur’s Gate 3, které se mnozí nebojí prohlašovat za nejlepší RPG všech dob. „Baldur’s Gate 3 byla skvělá hra a jsem na ni pyšný, ale tohle bude ještě mnohem lepší,“ prohlásil Vincke. Důvodem je mimo jiné fakt, že pravidla stolního D&D se podle něj až příliš obtížně převádějí do digitální podoby. Nové Divinity má nabídnout systém vytvořený na míru videohře, takže bude přehlednější a přístupnější.
Larian zároveň pracuje na novém enginu, chce zapracovat na filmovosti a možnostech vyprávění. Konkrétně chtějí, aby si jednotlivci z chystané hry odnášeli rozmanité zážitky, do té míry, že můžete mít pocit, že hrajete různé hry. „Až si o Divinity budete povídat s dalšími novináři, každý z vás bude mít úplně jiný příběh,“ naznačil Vincke a dodal, že studio chystá hned několik prvků, které jsme v RPG zatím neviděli.
Kolem Larianu se v posledních dnech rozvířila také diskuze ohledně využívání generativní umělé inteligence. Vincke potvrdil, že Larian AI nástroje používá, ale zdůraznil, že výsledná hra nebude obsahovat žádný obsah generovaný umělou inteligencí. V této chvíli jim slouží hlavně k rozpracování nápadů, tvorbě konceptů nebo na psaní zástupných textů. „V Divinity je všechno od lidí. Píšeme všechno sami,“ ujišťuje Vincke.
Používání AI má podle vedení studia pomoct zkrátit vývoj, který by měl být kratší než u Baldur’s Gate 3. Samotný Larian se zároveň rozrůstá a snaží se pracovat na příbězích i úkolech paralelně, nikoliv postupně. Kromě Evropy má kanceláře také v Kanadě a Malajsii, což původně belgickému studiu umožňuje minimálně na papíře téměř nepřetržitý provoz. Vincke přiznává, že s sebou větší studio rozeseté po světě nese i nový typ výzev, ale bez růstu by o podobně ambiciózních projektech nemohli ani uvažovat.
Zatímco na nové Divinity si ještě pár let počkáme, Larian mezitím vydal next-gen aktualizaci pro Divinity: Original Sin 2 pro PS5, Xbox Series X/S a Switch 2. A jak Vincke zdůrazňuje, možná byste si dva poslední tahové díly měli osvěžit, ať vám v nadcházející hře nic neunikne.