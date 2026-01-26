Nová multiplayerová akce sází na ticho místo marketingu. Highguard vychází dnes
zdroj: Wildlight Entertainment

Nová multiplayerová akce sází na ticho místo marketingu. Highguard vychází dnes

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Highguard
Highguard
Highguard
Galerie

Highguard je zvláštním úkazem. Nová multiplayerová akce plná hrdinů si zabrala poslední slot na prosincových The Game Awards, za který údajně ani neplatila. Přijetí ukázky bylo spíše negativní a od té doby se po hře slehla zem. Žádná další videa, nulový marketing, jednoduše nestandardní strategie. Dnes se rozhodne, jestli se vyplatila.

Studio Wildlight mlčení prolomí až v 19:00 videem, které hru důkladně představí a probere ji ze všech stran, včetně plánů pro celý rok. Jenomže trochu podivné na tom je, že právě dnes večer hra současně vychází, takže si ji zájemci budou moci okamžitě sami vyzkoušet.

zdroj: Wildlight Entertainment

Právě to rozjelo spekulace, zda se takto odvážný přístup může vyplatit. Zároveň si ale dovolím tvrdit, že nakonec jde o docela účinnou strategii, jak se vypořádat s názory na internetu, které se formují ještě před vydáním hry. A vzhledem k poněkud neúspěšnému tahu na zmiňovaném ceremoniálu může být mlčení efektivním krokem, jak hráče donutit k tomu, aby si Highguard stáhli a místo cizích názorů udělali vlastní.

Highguard
Novinky
Highguard za exkluzivní slot na TGA neplatil. Z dobrého úmyslu se stal danajský dar

Současně jde o potvrzení, že nejde o podvod, jak už se někteří snažili dovtípit. Už před víkendem se totiž na internetu objevil seznam trofejí, který potvrzuje, že hra skutečně existuje a je hotová. Celkem jich nabídne 33, mezi nimi například výzvu k otevření alespoň 15 truhel s vybavením během jednoho zápasu nebo zabití 20 nepřátelských mountů.

Ze seznamu se dá vyčíst, že mapy by mohly být větší rozlohy, přičemž vybavení si v průběhu hry budete postupně zlepšovat. Potvrzuje to třeba trofej, která se otevře po zabití 77 nepřátel legendárními zbraněmi. Postavy budou rozděleny do pěti herních tříd a vše nasvědčuje tomu, že hra při startu nabídne jeden hlavní režim.

Jestli Highguard zaujme a stane se novou online stálicí, ukáže až čas. O jeho herních kvalitách se ale budete moct přesvědčit už dnes večer na PC, PlayStationu i Xboxu.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer střílečka hrdinové
Zdroje:
Wildlight Entertainment
Hry:
Highguard
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení

Nejnovější články