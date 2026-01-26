Nová multiplayerová akce sází na ticho místo marketingu. Highguard vychází dnes

Highguard je zvláštním úkazem. Nová multiplayerová akce plná hrdinů si zabrala poslední slot na prosincových The Game Awards, za který údajně ani neplatila. Přijetí ukázky bylo spíše negativní a od té doby se po hře slehla zem. Žádná další videa, nulový marketing, jednoduše nestandardní strategie. Dnes se rozhodne, jestli se vyplatila.
Studio Wildlight mlčení prolomí až v 19:00 videem, které hru důkladně představí a probere ji ze všech stran, včetně plánů pro celý rok. Jenomže trochu podivné na tom je, že právě dnes večer hra současně vychází, takže si ji zájemci budou moci okamžitě sami vyzkoušet.
Právě to rozjelo spekulace, zda se takto odvážný přístup může vyplatit. Zároveň si ale dovolím tvrdit, že nakonec jde o docela účinnou strategii, jak se vypořádat s názory na internetu, které se formují ještě před vydáním hry. A vzhledem k poněkud neúspěšnému tahu na zmiňovaném ceremoniálu může být mlčení efektivním krokem, jak hráče donutit k tomu, aby si Highguard stáhli a místo cizích názorů udělali vlastní.
Současně jde o potvrzení, že nejde o podvod, jak už se někteří snažili dovtípit. Už před víkendem se totiž na internetu objevil seznam trofejí, který potvrzuje, že hra skutečně existuje a je hotová. Celkem jich nabídne 33, mezi nimi například výzvu k otevření alespoň 15 truhel s vybavením během jednoho zápasu nebo zabití 20 nepřátelských mountů.
Ze seznamu se dá vyčíst, že mapy by mohly být větší rozlohy, přičemž vybavení si v průběhu hry budete postupně zlepšovat. Potvrzuje to třeba trofej, která se otevře po zabití 77 nepřátel legendárními zbraněmi. Postavy budou rozděleny do pěti herních tříd a vše nasvědčuje tomu, že hra při startu nabídne jeden hlavní režim.
Jestli Highguard zaujme a stane se novou online stálicí, ukáže až čas. O jeho herních kvalitách se ale budete moct přesvědčit už dnes večer na PC, PlayStationu i Xboxu.