Nová Lara Croft se bojí rušení projektů. Herečku velmi zasáhl konec Perfect Dark
zdroj: The Initiative

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 12. 2025

Novou tváří a hlasem Lary Croft se v další éře projektů stala Alix Wilton Regan, která převzala štafetu od Camilly Luddington. Poprvé se s další podobou slavné archeoložky setkáme u reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis někdy v příštím roce. Přesto je nová herečka stále jako na trní a bojí se, že se někdo rozhodne její projekty zrušit.

Původcem fobie je Microsoft, potažmo jeho letošní velké škrty, jež odskákala řada studií a připravovaných projektů včetně nového Perfect Dark. Regan v něm měla hlavní roli Joanny Dark, k níž podle svých slov přilnula a mělo jít o jedno z jejích nejkreativnějších a nejzajímavějších období života. A jelikož o zrušení nevěděla stejně jako ostatní, dost ji konec vývoje zasáhl.

„Bylo to zničující. Tolik lidí přišlo o práci. Celá pracovní síla se rozpustila. Existoval ekosystém kreativity a spolupráce, který jsme přes noc ztratili. Bylo to opravdu těžké, těžké pro všechny,“ vyjádřila se webu The Gamer.

zdroj: Crystal Dynamics

Herečka prozradila, že práce dle ní šly dobře. Už v roce 2023 nahráli několik kusů, přičemž následující rok vývoj nabral na obrátkách. Letos pak údajně nahráli největší objem materiálů a práce byly v pokročilých fázích. Údajně vznikly celé kapitoly obsahu a povedlo se dodat řadu milníků, s nimiž byl zadavatel práce, tedy Microsoft, spokojený. Neví však, jak na tom byl vývoj z celkového hlediska mimo dabingu a natáčení.

Poslední ránou pro Regan byla spekulovaná záchrana od Take-Two, která nakonec nevyšla, přestože se téměř celý tým snažil projekt udržet naživu. Šlo o zlomový bod, po jehož neúspěchu ztratila veškerou naději a dostavil se šok, jaký během své bohaté kariéry dosud nezažila.

Perfect Dark
Novinky
Odkaz Perfect Dark žije v novém studiu. Šéfové přecházejí pod 2K

Je proto nesmírně vděčná za to, že našla další práci v podobě nové Lary. Zrušení Perfect Dark s ní ale natolik otřáslo, že se teď už raději drží v maximálním pozoru a neustále se strachuje, že nakonec zruší i nové Tomb Raidery a ona ztratí Laru.

„Cítila jsem obrovskou úlevu, že mám stále Laru, ale zároveň jsem se opravdu bála, že o ni přijdu. Dodnes se bojím, že o ni přijdu,“ přiznala se Regan.

Vzhledem k pokročilé fázi vývoje a brzkému vydání Tomb Raider: Legacy of Atlantis bych se toho zatím nebál. Pokud by však projekt vysloveně pohořel, u chystaného Catalyst může být škrt reálnou, byť málo pravděpodobnou hrozbou. Držme proto herečce palce, ať k tomu nakonec nedojde. Ale i kdyby ano, věřím, že se díky svým zkušenostem z her, jako je Assassin's Creed Origins, Cyberpunk 2077 či Mass Effect určitě neztratí.

thriller dobrodružný Lara Croft first person
Eurogamer, The Gamer
Perfect Dark Tomb Raider: Catalyst Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Ondřej Partl
Nejnovější články