Nová kapitola hororu. Directive 8020 od Supermassive Games vyjde už na jaře
zdroj: Supermassive Games

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 2. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Supermassive Games se vrací s dalším hororovým příběhem a tentokrát míří do vesmíru. Nový díl série Dark Pictures s názvem Directive 8020 vyjde 12. května 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Datum vydání studio potvrdilo spolu s novým trailerem, který mluví o nové kapitole hororu.

The Dark Pictures: Directive 8020
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Directive 8020 má být tím nejlepším, co Supermassive kdy vytvořili

My jsme měli možnost si hru vyzkoušet na Gamescomu a pro Supermassive Games jde o jasnou evoluci od interaktivních filmů více ke hře. Autoři Until Dawn nebo The Quarry oproti předchozím dílům ale přidává výraznější sci-fi rámec a nové mechaniky, které mají změnit tempo i napětí. Trailer ukazuje gameplay, náročná rozhodnutí a situace, kdy nejde jen o dialogové volby, ale o okamžitou reakci na hrozby v reálném čase.

Directive 8020 se přitom rodil poměrně dlouho. První zmínky o názvu se objevily už v roce 2022, kdy Supermassive registrovalo několik ochranných známek. Oficiální odhalení přišlo až v roce 2024 a původně se počítalo s vydánímo rok později. Plány ale narušila vlna propouštění ve studiu, kvůli které se hra posunula z října 2025 až na letošní jaro.

Supermassive samo mluví o novém začátku pro Dark Pictures. Pokud se jim podaří skloubit jejich tradiční vyprávění s dynamičtějším hororem a sci-fi atmosférou, mohl by být Directive 8020 přesně tím dílem, který sérii znovu výrazně nakopne. Odpověď na to, nakolik se jim povedl návrat vesmírného hororu, dostaneme už v květnu.

Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
