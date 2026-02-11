Nová kapitola hororu. Directive 8020 od Supermassive Games vyjde už na jaře

Supermassive Games se vrací s dalším hororovým příběhem a tentokrát míří do vesmíru. Nový díl série Dark Pictures s názvem Directive 8020 vyjde 12. května 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Datum vydání studio potvrdilo spolu s novým trailerem, který mluví o nové kapitole hororu.
My jsme měli možnost si hru vyzkoušet na Gamescomu a pro Supermassive Games jde o jasnou evoluci od interaktivních filmů více ke hře. Autoři Until Dawn nebo The Quarry oproti předchozím dílům ale přidává výraznější sci-fi rámec a nové mechaniky, které mají změnit tempo i napětí. Trailer ukazuje gameplay, náročná rozhodnutí a situace, kdy nejde jen o dialogové volby, ale o okamžitou reakci na hrozby v reálném čase.
Directive 8020 se přitom rodil poměrně dlouho. První zmínky o názvu se objevily už v roce 2022, kdy Supermassive registrovalo několik ochranných známek. Oficiální odhalení přišlo až v roce 2024 a původně se počítalo s vydánímo rok později. Plány ale narušila vlna propouštění ve studiu, kvůli které se hra posunula z října 2025 až na letošní jaro.
Supermassive samo mluví o novém začátku pro Dark Pictures. Pokud se jim podaří skloubit jejich tradiční vyprávění s dynamičtějším hororem a sci-fi atmosférou, mohl by být Directive 8020 přesně tím dílem, který sérii znovu výrazně nakopne. Odpověď na to, nakolik se jim povedl návrat vesmírného hororu, dostaneme už v květnu.