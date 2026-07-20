Nová hra tvůrců Disco Elysium prošuměla. ZA/UM čelí dalšímu propouštění

Studio ZA/UM má za sebou kontroverzní minulost, když po vydání fenomenálního hitu Disco Elysium vyhodilo klíčové členy tvůrčího kolektivu a následně ještě čelilo propouštění dalších řadových zaměstnanců. Škraloupy ho nicméně nezastavily v tom, aby pokračovalo ve vývoji špionážního RPG Zero Parades: For Dead Spies, které vyšlo letos v květnu a dočkala se obecně příznivých ohlasů. Ale ani to nestačilo.
Komerční neúspěch se dá odtušit z relativně nízkého počtu recenzí na Steamu, ale také třeba uživatelských ohlasů na Metacriticu – hra se zjevně příliš neprodává, respektive nezvládla dosáhnout takových výsledků, jaké by si studio přálo. A tak propouští znovu.
Tým nevlídné zprávy oznámil na platformě Bluesky, kde potvrdil, že se v ohrožení ocitlo celkově 32 pozic napříč jednotlivými odděleními. Zároveň potvrdil, že všechny kroky se konzultují s loni vzniklými odbory. Dotčeným tak například zajistí následnou podporu při hledání jiné pozice.
„Jejich práce přinesla zanechala stopu v celém projektu Zero Parades: For Dead Spies i našem studiu. Ačkoliv změny promění tvar ZA/UM, nezmění jeho poslání. Naše umělecké standardy zůstanou a my vytrváme,“ stojí v oznámení.
Aktuální vlna propouštění je o něco větší než ta v roce 2024, kdy ze studia odešlo 24 lidí. Vzhledem k tomu, že minulý rok v říjnu studio zaměstnávalo kolem 100 lidí, o práci přišla celá třetina firmy. Přesto v ní zůstává dostatečná síla, aby se mohli pokusit pokročit vpřed a ještě letos vydat port své novinky pro PlayStation 5.
Za neúspěchem Zero Parades: For Dead Spies pak jistě ze značné části vězí zmíněná historie studia, které se řada fanoušků rozhodla bojkotovat kvůli probíhající při mezi „vyštípanými“ tvůrci, mezi nimiž byl i hlavní designér Disco Elysium Robert Kurvitz. Ten loni založil své vlastní studio Red Info, kde má společně s Chrisem Avellonem pracovat na nové hře za podpory čínského vydavatelství NetEase.