Nová hra tvůrců Disco Elysium prošuměla. ZA/UM čelí dalšímu propouštění
zdroj: ZA/UM

Nová hra tvůrců Disco Elysium prošuměla. ZA/UM čelí dalšímu propouštění

PC MAC PlayStation 5

20. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
Galerie

Studio ZA/UM má za sebou kontroverzní minulost, když po vydání fenomenálního hitu Disco Elysium vyhodilo klíčové členy tvůrčího kolektivu a následně ještě čelilo propouštění dalších řadových zaměstnanců. Škraloupy ho nicméně nezastavily v tom, aby pokračovalo ve vývoji špionážního RPG Zero Parades: For Dead Spies, které vyšlo letos v květnu a dočkala se obecně příznivých ohlasů. Ale ani to nestačilo.

Komerční neúspěch se dá odtušit z relativně nízkého počtu recenzí na Steamu, ale také třeba uživatelských ohlasů na Metacriticu – hra se zjevně příliš neprodává, respektive nezvládla dosáhnout takových výsledků, jaké by si studio přálo. A tak propouští znovu.

zdroj: Foto: ZA/UM

Tým nevlídné zprávy oznámil na platformě Bluesky, kde potvrdil, že se v ohrožení ocitlo celkově 32 pozic napříč jednotlivými odděleními. Zároveň potvrdil, že všechny kroky se konzultují s loni vzniklými odbory. Dotčeným tak například zajistí následnou podporu při hledání jiné pozice.

„Jejich práce přinesla zanechala stopu v celém projektu Zero Parades: For Dead Spies i našem studiu. Ačkoliv změny promění tvar ZA/UM, nezmění jeho poslání. Naše umělecké standardy zůstanou a my vytrváme,“ stojí v oznámení.

Zero Parades
Dojmy z hraní
Být, či nebýt pohrobek Disco Elysia, toť otázka. Zero Parades s odpovědí váhají

Aktuální vlna propouštění je o něco větší než ta v roce 2024, kdy ze studia odešlo 24 lidí. Vzhledem k tomu, že minulý rok v říjnu studio zaměstnávalo kolem 100 lidí, o práci přišla celá třetina firmy. Přesto v ní zůstává dostatečná síla, aby se mohli pokusit pokročit vpřed a ještě letos vydat port své novinky pro PlayStation 5.

Za neúspěchem Zero Parades: For Dead Spies pak jistě ze značné části vězí zmíněná historie studia, které se řada fanoušků rozhodla bojkotovat kvůli probíhající při mezi „vyštípanými“ tvůrci, mezi nimiž byl i hlavní designér Disco Elysium Robert Kurvitz. Ten loni založil své vlastní studio Red Info, kde má společně s Chrisem Avellonem pracovat na nové hře za podpory čínského vydavatelství NetEase.

Smarty.cz
Tagy:
RPG detektivka
Zdroje:
ZA/UM
Hry:
Disco Elysium Zero Parades: For Dead Spies
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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