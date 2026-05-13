Nová hra od tvůrce Stardew Valley bude mnohem rozsáhlejší

Tvůrce Stardew Valley, Eric Barone alias ConcernedApe má nemalé ambice. Vedle práce na očekávaném updatu 1.7, odpovídání fanouškům a oslav desetiletí Stardew Valley zároveň pokračuje i ve vývoji své novinky Haunted Chocolatier. A podle jeho slov půjde o mnohem větší projekt, než sám čekal.
V novém rozhovoru přiznal, že se snaží většinu pracovního týdne věnovat právě Haunted Chocolatier, zatímco zbytek času stále tráví u Stardew Valley. A rozsah nové hry mezitím výrazně narostl. „Je mnohem větší než Stardew Valley,“ říká Barone. Zmiňuje větší počet map, hlubší systém předmětů, více vybavení i rozsáhlejší práci s monstry. „Všechno je prostě vytočené na maximum.“
Zároveň ale nepůjde jen o větší hru, ale i o trochu jinou atmosféru. Barone naznačuje, že Haunted Chocolatier bude temnější a méně útulný než Stardew Valley. Ne ve smyslu hororu, ale spíš zvláštní, lehce znepokojivé pohádky. Duchové, opuštěný zámek a celkově strašidelnější tón mu podle něj dávají prostor zkoušet věci, které by se do Stardew Valley nehodily.
Právě u Stardew Valley prý často narážel na to, že některé příběhové nápady působily až příliš reálně. Zmiňuje třeba možnost rozvádět postavy kvůli romantickým vztahům, což nakonec odmítl právě proto, že by to podle něj narušilo útulnou atmosféru hry. Barone zároveň mluvil i obecně o tvorbě her a o tom, proč je dělá. Cílem je podle něj vyvolat stejný pocit magie, jaký zažíval jako dítě u her, knih nebo filmů. „Děti jsou na tohle mnohem citlivější,“ říká a přirovnává ten pocit k víře v skřítky nebo jiné zvláštní věci, které dospělí časem ztrácí. Právě tuhle magii chce podle svých slov zachytit i v Haunted Chocolatier, jen tentokrát s trochu temnější příchutí.