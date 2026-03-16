Nominace na herní ceny BAFTA odhaleny. Kingdom Come 2 má šanci ve dvou kategoriích

Filmové ceny Britské akademie označované též jako BAFTA jsou dobře známým ceremoniálem, který každoročně oceňuje dobrou práci v kinematografickém řemeslu. Málo se ale už ví, že existuje i jejich videoherní odnož BAFTA Games Awards zaměřená na naši oblíbenou kratochvíli, kdy v letošním ročníku nechybí ani české želízko v ohni.
Konkrétně a očekávaně jde o Kingdom Come: Deliverance II, které má šanci v kategoriích za nejlepší příběh a výkon v hlavní roli. V prvním případě by si tak cenu odnesl scenáristický tým, zatímco v druhém se bude těšit Tom McKay, jež věnoval svou podobu a hlas Jindrovi ze Skalice. Budou to mít nicméně dost těžké, jelikož proti nim stojí těžké váhy.
Očekávaně největší počet nominací uzmulo Clair Obscur: Expedition 33, které dominovalo prakticky ve všech anketách za loňský rok, kde se objevilo. V tomto případě má šanci v celkově 12 kategoriích, což není špatné, když jich je celkově 17. Nemalé šance má rovněž extrakční akce Arc Raiders, nečekaný indie hit Blue Prince, skvělá příběhová adventura Dispatch, fenomenální dobrodružství Indiana Jones and the Great Circle i samurajské Ghost of Yótei. Všechny zmíněné bojují v několika kategoriích, včetně té za nejlepší hru.
Tuzemské fanoušky dost možná zaujme i přítomnost Mafia: The Old Country v kategorii nejlepší britské hry. Jde jen o další připomínku toho, že značka už dávno není vysloveně česká a Hangar 13 je v prvé řadě britsko-americkou společností, ačkoliv má stále své kanceláře i v Brně a Praze.
Ceremoniál se uskuteční 17. dubna v brutalistické Queen Elizabeth Hall a v živém vysílání ho zhlédnete na oficiálním youtubovém kanále cen. Níže najdete přehled všech kategorií a aspirantů na cenu.
Nejlepší hra
- Arc Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
Nejlepší britská hra
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Nejlepší debut
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
Herní design
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Nejlepší multiplayer
- Arc Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- Lego Party!
- Split Fiction
Nejlepší hudba
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
Nejlepší příběh
- The Alters
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance II
Animace
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Umělecký úspěch
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
Zvuk
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
Hra s podporou
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman: World of Assassination
- No Man’s Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Rodinná hra
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- Lego Party!
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Hra s přesahem
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- Despelote
- Stalker 2: Heart of Chornobyl
Nejlepší nová značka
- The Alters
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight
- Split Fiction
Výkon v hlavní roli
- Aaron Paul jako Robert Robertson III v Dispatch
- Ben Starr jako Verso v Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii jako Atsu v Ghost of Yōtei
- Jennifer English jako Maelle v Clair Obscur: Expedition 33
- Tom McKay jako Henry of Skalitz v Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker jako Indiana Jones v Indiana Jones and the Great Circle
Výkon ve vedlejší roli
- Alix Wilton Regan jako Lea Florence Monad v Lies Of P: Overture
- Charlie Cox jako Gustave v Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry jako Lia Cain v Dead Take
- Jeffrey Wright jako Chase v Dispatch
- Kirsty Rider jako Lune v Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker jako Higgs v Death Stranding 2: On the Beach
Technický úspěch
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- Doom: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction