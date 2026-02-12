zdroj: Hello Games

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

No Man’s Sky slaví 10 let a přidává gravity gun

12. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

No Man's Sky: Remnant
No Man's Sky: Remnant
No Man's Sky: Remnant
Studio Hello Games fanouškům vesmírného sandboxu k blížícímu se desátému výročí No Man's Sky nadělilo dárek: Update Remnant, který vyšel včera, přidává gravitační pušku, což výrazně rozšířuje možnosti, jak si na planetách i ve vesmíru můžete pohrávat s fyzikou.

Nový modul s názvem Gravitino Coil se instaluje do multitoolu. Umožňuje přitahovat velké objekty, přenášet je, opatrně pokládat nebo je bez okolků házet po okolí. Gravity gun tak pochopitelně můžete použít i v boji, kde z těžkých předmětů nebo dokonce i z nepřátel vyrobí improvizované projektily.

No Man's Sky
Novinky
Prosím, dost! No Man's Sky dostává další masivní update. Poprvé se projdete vesmírem

Remnant zároveň dál staví na systému sběru a rozebírání vraků po vzoru indie hitu Hardspace: Shipbreaker, který se objevil v předchozích updatech. Nově je možné planetární trosky a vesmírný odpad systematicky sbírat a recyklovat ve speciálních zpracovatelských centrech. Získané suroviny patří mezi ty vzácnější, což je vykoupené tím, že manipulace s nimi může být poněkud nebezpečná. Některé materiály jsou vysoce nestabilní a jejich převoz vyžaduje velkou míru opatrnosti. Přetížený náklaďák plný těkavého šrotu se totiž může rychle změnit v pojízdnou časovanou bombu.

Pokud by vám dosavadní logistické možnosti No Man's Sky nestačily, můžete se pustit do stavby nových typů vozidel od sklápěcích plošin přes těžké tahače až po bizarnější sci-fi konstrukce. Stroje lze rozsáhle upravovat a přizpůsobovat konkrétním potřebám, ať už jde o těžbu, transport, nebo boj. 

No Man's Sky: Remnant zdroj: Hello Games

Součástí aktualizace je také časově omezená komunitní expedice, kde se v konvojích můžete vydat čistit planetu od vesmírných trosek. Odměnou vám budou desítky dílů pro vozidla a nová sada steampunkové výstroje.

Šéf studia Sean Murray zároveň na blogu při oznámení připomněl blížící se kulatiny: „Rok 2026 představuje deset let od vydání a já bych nemohl být pyšnější. Pro jakoukoli hru je takový milník privilegium,“ uvedl a poděkoval komunitě za dlouhodobou podporu. Ta je ostatně znát i na počtech hráčů, po loňských updatech Breach a Voyagers zaznamenalo No Man's Sky v září nejvyšší zájem od launche.

online akční virtuální realita explorativní adventura vesmírná hra PS VR2
SteamDB, Hello Games
No Man's Sky
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
