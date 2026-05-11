Nintendo zdražuje Switch 2. Investoři se bojí o jeho rentabilitu

Aktuální paměťová krize vedoucí k růstu cen se projevuje nejen ve tvářích nešťastných majitelů PC s potřebou upgradovat, ale také u výrobců různého hardwaru. Týká se to samozřejmě i konzolí, kdy třeba PlayStation 5 nedávno znovu podražil. A nyní se nepříjemná novinka týká rovněž nejnovější konzole ze svaté trojice – Switche 2.
Nintendo zvýšení ceny oznámilo před víkendem, přičemž se změna dotkne zákazníků ve Spojených státech amerických, Kanadě, Japonsku i Evropě. Konkrétně na našem kontinentu povyskočí ze 469,99 eur na 499,99 eur, jde tedy o nárůst ani ne o tisíc korun. Doporučená malobchodní cena se zvýší od 1. září, máte tedy ještě čas pořídit si konzoli levněji z aktuálních skladových zásob.
Zajímavé nicméně je, že rodné Japonsko zdražování postihne nejvíce. Cena se tam upraví už 25. května, přičemž se povyskočí o celých 20 %. Místo 49 980 jenů tak domov milovaného Maria, Zeldy a dalších maskotů tamní zákazníci pořídí za 59 980 jenů, což je ale stále v přepočtu „jen“ asi 8 000 korun. Podraží zde také předchozí generace a předplatné Nintendo Switch Online, aby se přiblížilo cenové politice ostatních regionů.
„Upřímně se omlouváme za případné nepříjemnosti, které tyto úpravy cen mohou způsobit našim zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, a velmi si vážíme vašeho pochopení,“ dodává společnost k negativním zprávám.
Na celém zdražení je zajímavý fakt, že těsně před ním Bloomberg přišel s informací, že se Nintendo ocitá pod palbou vlastních investorů, kteří se bojí o rentabilitu konzole. Podle nich je stroj v aktuálních podmínkách příliš levný a velká část z nich tak požadovala úpravu ceny, aby lépe odpovídala nastoleným podmínkám. Naopak někteří se změny báli, protože řada zákazníků kvůli aktuální ekonomické situaci čelí finančnímu tlaku a vyšší cena by je mohla od nákupu potenciálně odradit.
Nakonec jde ale o scénář, kde lze v nejlepším dosáhnout Pyrrhova vítězství. Na druhou stranu společnost změny vyvažuje dalšími argumenty pro pořízení stroje. Nedávno jako blesk z čistého nebe oznámila předělávku legendárního Star Foxe 64 a mne si ruce nad masivním úspěchem Pokémon Pokopia, jež se stalo jedním z nejúspěšnějších spin-offů s roztomilými příšerkami.