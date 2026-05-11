Nintendo zdražuje Switch 2. Investoři se bojí o jeho rentabilitu

11. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Aktuální paměťová krize vedoucí k růstu cen se projevuje nejen ve tvářích nešťastných majitelů PC s potřebou upgradovat, ale také u výrobců různého hardwaru. Týká se to samozřejmě i konzolí, kdy třeba PlayStation 5 nedávno znovu podražil. A nyní se nepříjemná novinka týká rovněž nejnovější konzole ze svaté trojice – Switche 2.

Nintendo zvýšení ceny oznámilo před víkendem, přičemž se změna dotkne zákazníků ve Spojených státech amerických, Kanadě, Japonsku i Evropě. Konkrétně na našem kontinentu povyskočí ze 469,99 eur na 499,99 eur, jde tedy o nárůst ani ne o tisíc korun. Doporučená malobchodní cena se zvýší od 1. září, máte tedy ještě čas pořídit si konzoli levněji z aktuálních skladových zásob.

Zajímavé nicméně je, že rodné Japonsko zdražování postihne nejvíce. Cena se tam upraví už 25. května, přičemž se povyskočí o celých 20 %. Místo 49 980 jenů tak domov milovaného Maria, Zeldy a dalších maskotů tamní zákazníci pořídí za 59 980 jenů, což je ale stále v přepočtu „jen“ asi 8 000 korun. Podraží zde také předchozí generace a předplatné Nintendo Switch Online, aby se přiblížilo cenové politice ostatních regionů.

Upřímně se omlouváme za případné nepříjemnosti, které tyto úpravy cen mohou způsobit našim zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, a velmi si vážíme vašeho pochopení,“ dodává společnost k negativním zprávám.

Na celém zdražení je zajímavý fakt, že těsně před ním Bloomberg přišel s informací, že se Nintendo ocitá pod palbou vlastních investorů, kteří se bojí o rentabilitu konzole. Podle nich je stroj v aktuálních podmínkách příliš levný a velká část z nich tak požadovala úpravu ceny, aby lépe odpovídala nastoleným podmínkám. Naopak někteří se změny báli, protože řada zákazníků kvůli aktuální ekonomické situaci čelí finančnímu tlaku a vyšší cena by je mohla od nákupu potenciálně odradit.

Nakonec jde ale o scénář, kde lze v nejlepším dosáhnout Pyrrhova vítězství. Na druhou stranu společnost změny vyvažuje dalšími argumenty pro pořízení stroje. Nedávno jako blesk z čistého nebe oznámila předělávku legendárního Star Foxe 64 a mne si ruce nad masivním úspěchem Pokémon Pokopia, jež se stalo jedním z nejúspěšnějších spin-offů s roztomilými příšerkami.

Bloomberg, Nintendo, Eurogamer
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
