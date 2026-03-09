Nintendo žaluje Trumpovu administrativu. Chce zpátky miliardy i s úroky
zdroj: Nintendo

Nintendo žaluje Trumpovu administrativu. Chce zpátky miliardy i s úroky

9. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Možná si vzpomenete na turbulentní jarní období minulého roku, během něhož se americký prezident Donald Trump rozhodl zavádět, rušit a oznamovat různá cla. Jeho rozmary se dotkly řady odvětví, toho technologického, potažmo herního, nevyjímaje. Celý spor má kořeny v loňských událostech, kdy nové tarify zasáhly dovoz zboží do USA právě ve chvíli, kdy se připravovaly předobjednávky Switche 2. Oznámení cel tehdy způsobilo prudký pokles akcií japonských herních společností a Nintendo následně odložilo start předobjednávek konzole v USA kvůli měnícím se tržním podmínkám.

Tarify navíc zvýšily cenu příslušenství pro Switch 2 na americkém trhu a některé obchody dokonce údajně rušily předobjednávky kvůli nejistotě kolem budoucích nákladů. Podle soudních dokumentů byly tyto obchodní opatření nezákonné a vedly k výběru více než 200 miliard dolarů (přes 4 biliony korun) na clech z dovozu z téměř všech zemí. Nintendo tvrdí, že jako dovozce dotčeného zboží má právo na náhradu škody a požaduje okamžité vrácení zaplacených cel včetně úroků.

Podle serveru Aftermath americká větev Nintenda před víkendem podala stížnost u zdejšího Mezinárodního obchodního soudu a požaduje vrácení peněz za dříve uložená cla. Kromě vrácení peněz žádá také úhradu „přiměřených“ právních nákladů. Přesná částka, kterou chce společnost získat zpět, zatím nebyla zveřejněna.

„Žaloba se týká zahájení a uplatňování protiprávních obchodních opatření ze strany žalovaných, která dosud vedla k výběru cel ve výši více než 200 miliard dolarů na dovozy z téměř všech počítaných zemí. Nintendo má právo podat žalobu, protože je registrovaným dovozcem zboží, na nějž se vztahují cla podle zákonu IEEPA,“ dodává společnost a zdůrazňuje, že požaduje vrácení cla i úroků.

Cla byla minulý měsíc zrušena Nejvyšším soudem, který prohlásil, že bezprecedentní použití zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocech prezidentem Donaldem Trumpem, bylo nelegální. Po rozhodnutí Donald Trump zavedl nová globální cla ve výši 10 % s tím, že se očekává jejich zvýšení na povolené maximum 15 %.

Americká celní a pohraniční ochrana po zrušení uvedla, že v rámci nouzových celních sazeb zavedených Trumpem vybralo přibližně 166 miliard dolarů na clech a zálohách. Soudce Richard Eaton následně rozhodl, že společnosti mají nárok na vrácení peněz. Ovšem celní a pohraniční ochrana podle všeho nemůže tomuto příkazu vyhovět a systém vrácení by mohl být funkční až za 45 dní.

Doprovodné dokumenty jmenují řadu stran, které považují za odpovědné, a to včetně Úřadu obchodních zástupců USA, Úřadu pro celní a hraniční ochranu, Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Ministerstva obchodu i Ministerstva financí. Zároveň by mohlo jít o jeden z mála soudů, ve kterém hráči a fanoušci budou fandit Nintendu, jež je známé svými žalobami do všech stran, například za porušení patentů, lehkovážným zacházením s informacemi a pirátství

Tagy:
žaloba ekonomika Donald Trump
Zdroje:
IGN, Nintendo, Eurogamer, Aftermath
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
