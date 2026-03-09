Nintendo žaluje Trumpovu administrativu. Chce zpátky miliardy i s úroky

Možná si vzpomenete na turbulentní jarní období minulého roku, během něhož se americký prezident Donald Trump rozhodl zavádět, rušit a oznamovat různá cla. Jeho rozmary se dotkly řady odvětví, toho technologického, potažmo herního, nevyjímaje. Celý spor má kořeny v loňských událostech, kdy nové tarify zasáhly dovoz zboží do USA právě ve chvíli, kdy se připravovaly předobjednávky Switche 2. Oznámení cel tehdy způsobilo prudký pokles akcií japonských herních společností a Nintendo následně odložilo start předobjednávek konzole v USA kvůli měnícím se tržním podmínkám.
Tarify navíc zvýšily cenu příslušenství pro Switch 2 na americkém trhu a některé obchody dokonce údajně rušily předobjednávky kvůli nejistotě kolem budoucích nákladů. Podle soudních dokumentů byly tyto obchodní opatření nezákonné a vedly k výběru více než 200 miliard dolarů (přes 4 biliony korun) na clech z dovozu z téměř všech zemí. Nintendo tvrdí, že jako dovozce dotčeného zboží má právo na náhradu škody a požaduje okamžité vrácení zaplacených cel včetně úroků.
Podle serveru Aftermath americká větev Nintenda před víkendem podala stížnost u zdejšího Mezinárodního obchodního soudu a požaduje vrácení peněz za dříve uložená cla. Kromě vrácení peněz žádá také úhradu „přiměřených“ právních nákladů. Přesná částka, kterou chce společnost získat zpět, zatím nebyla zveřejněna.
„Žaloba se týká zahájení a uplatňování protiprávních obchodních opatření ze strany žalovaných, která dosud vedla k výběru cel ve výši více než 200 miliard dolarů na dovozy z téměř všech počítaných zemí. Nintendo má právo podat žalobu, protože je registrovaným dovozcem zboží, na nějž se vztahují cla podle zákonu IEEPA,“ dodává společnost a zdůrazňuje, že požaduje vrácení cla i úroků.
Cla byla minulý měsíc zrušena Nejvyšším soudem, který prohlásil, že bezprecedentní použití zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocech prezidentem Donaldem Trumpem, bylo nelegální. Po rozhodnutí Donald Trump zavedl nová globální cla ve výši 10 % s tím, že se očekává jejich zvýšení na povolené maximum 15 %.
Americká celní a pohraniční ochrana po zrušení uvedla, že v rámci nouzových celních sazeb zavedených Trumpem vybralo přibližně 166 miliard dolarů na clech a zálohách. Soudce Richard Eaton následně rozhodl, že společnosti mají nárok na vrácení peněz. Ovšem celní a pohraniční ochrana podle všeho nemůže tomuto příkazu vyhovět a systém vrácení by mohl být funkční až za 45 dní.
Doprovodné dokumenty jmenují řadu stran, které považují za odpovědné, a to včetně Úřadu obchodních zástupců USA, Úřadu pro celní a hraniční ochranu, Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Ministerstva obchodu i Ministerstva financí. Zároveň by mohlo jít o jeden z mála soudů, ve kterém hráči a fanoušci budou fandit Nintendu, jež je známé svými žalobami do všech stran, například za porušení patentů, lehkovážným zacházením s informacemi a pirátství.