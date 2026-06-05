Nintendo upraví Switch 2 kvůli EU. Nová verze nabídne snadno vyměnitelnou baterii

Nintendo potvrdilo, že na evropský trh uvede novou verzi své konzole Switch 2, která bude splňovat chystaná pravidla Evropské unie týkající se snadnější výměny baterií. Upravený model se má začít prodávat nejpozději do 18. února 2027, tedy v den, kdy vstoupí v platnost nová evropská regulace zaměřená na podporu snáze opravitelné elektroniky.
Informace se objevila přímo na oficiálních stránkách Nintenda v sekci věnované souladu s evropskými předpisy. Společnost zde uvádí, že „zavádí opatření k naplnění těchto požadavků přípravou verzí produktů odpovídajících nařízení“. Prakticky to znamená, že vznikne nová hardwarová revize navržená tak, abychom si baterii v konzoli vyměnit výrazně snáz než dnes.
Evropská unie schválila v rámci iniciativy známé jako „Right to Repair“ (právo na opravu) pravidla, která mají prodloužit životnost elektronických zařízení a omezit množství elektroodpadu. Od února 2027 budou muset výrobci celé řady zařízení, včetně přenosných herních konzolí, zajistit relativně snadnou výměnu baterií bez nutnosti složitých servisních zásahů.
Právě v tomto ohledu současný Switch 2 příliš neobstojí. Podle rozborek odborníků z iFixit vyžaduje výměna baterie řadu kroků, speciální šroubovák a notnou dávku opatrnosti i zručnosti. Pokud nechcete přijít o záruku, musíte konzoli poslat do autorizovaného servisu. Nová verze by měla tento proces výrazně zjednodušit, ačkoliv Nintendo zatím neupřesnilo, jak konkrétně bude úprava konstrukčně řešená.
Zveřejněné informace naznačují, že nová revize dostane vlastní označení. Současné modely Switche 2 používají produktové číslo začínající kódem BEE, zatímco budoucí verze splňující evropské požadavky ponese unikátní modelové označení doplněné kódem OSM, který bude viditelný i na balení. Nintendo tím chce jasně odlišit nové modely určené pro trhy podléhající evropské legislativě.
Zatím nevíme, zda se změny dotknou pouze samotné konzole, nebo i jejího příslušenství. Stejné označení BEE totiž najdete i na ovladačích, respektive na Joy-Conech a na Pro Controlleru, které rovněž obsahují vestavěné baterie. Japonský deník Nikkei už dříve tvrdil, že Nintendo zvažuje úpravy nejen pro konzoli, ale i pro její ovladače.
Nintendo zatím nepotvrdilo, jestli se snadno opravitelné modely objeví i v dalších regionech, nebo zůstanou exkluzivní pro Evropu. Podle dřívějších zpráv firma zvažuje novou revizi uvést pouze na trzích, kde budou platit srovnatelná legislativa.
Pro nás v Česku to každopádně znamená, že od roku 2027 bude možné pořídit Switch 2 v nové verzi, která by měla být trvanlivější. V době, kdy ceny herního hardwaru rostou a životnost baterie zůstává jedním z nejčastějších problémů přenosných zařízení, jde o změnu, kterou většina novopečených majitelů konzole pravděpodobně jen uvítá.