Nintendo údajně pracuje na dvou klasických značkách pro Switch 2, které uvidíme ještě letos
Nintendo 64 Wii U

8. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Plány Nintenda pro letošní rok mohl právě prozradit známý insider Nate the Hate, ten totiž tvrdí, že na Switch 2 se podívají hned dvě klasické značky, ale v různýchpodobách. Podle vlný uníků bychom se v létě mohli dočkat návratu liščí arkády Star Fox a později v roce pak remaku jedné z nejlepších her všech dob – The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Debata se rozjela poté, co se liščí pilot Fox McCloud objevil ve Super Mario galaktický film, což fanoušky přimělo spekulovat o návratu celé značky. Insider Nate the Hate následně ve svém podcastu uvedl, že nový Star Fox je skutečně ve vývoji. Podle něj půjde o návrat ke klasickému stylu série, s moderním vizuálem a podporou online multiplayeru.

Nezůstalo to ale jen u létací značky. Insider zároveň tvrdí, že letos se nového 3D Maria nedočkáme, a místo toho má být jedním z hlavních titulů podzimu remake Ocarina of Time. Tyto informace následně podpořil i server VGC ze svých zdrojů, který uvádí, že oba projekty skutečně existují.

Pokud by se remake Ocariny potvrdil, šlo by o mimořádně silný tah. Původní hra patří mezi nejuznávanější tituly všech dob a moderní přepracování by mohlo fungovat jako zásadní lákadlo pro novou generaci hráčů. Ocarina se ukázala v remasteru na Nintendo 3DS v roce 2011. Zelda navíc letos slaví 40. výročí.  Návrat Star Foxe by byl neméně zajímavý, série je totiž v útlumu už od vydání Star Fox Zero na Wii U a od té doby se objevovala jen sporadicky.

Zatím ale zůstává vše v rovině spekulací a čeká se na oficiální potvrzení. Další prezentace Nintendo Direct bychom prý neměli čekat dřív než v červnu.

Zdroje:
VGChronicles, Nate the Hate
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Star Fox Zero
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
