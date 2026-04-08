Nintendo údajně pracuje na dvou klasických značkách pro Switch 2, které uvidíme ještě letos

Plány Nintenda pro letošní rok mohl právě prozradit známý insider Nate the Hate, ten totiž tvrdí, že na Switch 2 se podívají hned dvě klasické značky, ale v různýchpodobách. Podle vlný uníků bychom se v létě mohli dočkat návratu liščí arkády Star Fox a později v roce pak remaku jedné z nejlepších her všech dob – The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Debata se rozjela poté, co se liščí pilot Fox McCloud objevil ve Super Mario galaktický film, což fanoušky přimělo spekulovat o návratu celé značky. Insider Nate the Hate následně ve svém podcastu uvedl, že nový Star Fox je skutečně ve vývoji. Podle něj půjde o návrat ke klasickému stylu série, s moderním vizuálem a podporou online multiplayeru.
Nezůstalo to ale jen u létací značky. Insider zároveň tvrdí, že letos se nového 3D Maria nedočkáme, a místo toho má být jedním z hlavních titulů podzimu remake Ocarina of Time. Tyto informace následně podpořil i server VGC ze svých zdrojů, který uvádí, že oba projekty skutečně existují.
Pokud by se remake Ocariny potvrdil, šlo by o mimořádně silný tah. Původní hra patří mezi nejuznávanější tituly všech dob a moderní přepracování by mohlo fungovat jako zásadní lákadlo pro novou generaci hráčů. Ocarina se ukázala v remasteru na Nintendo 3DS v roce 2011. Zelda navíc letos slaví 40. výročí. Návrat Star Foxe by byl neméně zajímavý, série je totiž v útlumu už od vydání Star Fox Zero na Wii U a od té doby se objevovala jen sporadicky.
Zatím ale zůstává vše v rovině spekulací a čeká se na oficiální potvrzení. Další prezentace Nintendo Direct bychom prý neměli čekat dřív než v červnu.