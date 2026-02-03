Nintendo pokořilo zásadní milník: Switch je nejprodávanější konzolí firmy

Je to oficiální. Nintendo má nový historický rekord: Switch se stal nejprodávanější konzolí v dějinách firmy a během letošního vánočního období překonal dosavadního šampiona, legendární handheld Nintendo DS. Switche 2, který vyšel loni v létě, se ve stejném období prodalo 17,37 milionu kusů.
Ve finanční zprávě Nintendo uvedlo, že do konce loňského roku prodalo dalšího 1,36 milionu původního Switche. Celkové prodeje se tak vyšplhaly na 155,37 milionu konzolí. To už stačilo na překonání DS, který se v průběhu své životnosti zastavil na 154,02 milionu prodaných kusů.
Nintendo zároveň očekává, že do konce aktuálního fiskálního roku, který končí 1. dubna, prodá ještě zhruba 750 tisíc Switchů. Pokud by se tento odhad naplnil, dostal by se Switch velmi blízko k pokoření absolutního rekordu herního průmyslu, který stále drží PlayStation 2 s přibližně 160 miliony prodaných kusů.
Nintendo Switch vyšel v roce 2017, kdy šlo o první hybridní konzoli firmy, která spojila domácí a přenosnou platformu do jednoho zařízení. Zároveň tím Nintendo sloučilo dříve oddělené vývojové týmy pro handheldy a klasické konzole, což se ukázalo jako klíčový krok. Výrazný prodejní impuls přišel během pandemie covidu, kdy se za dva roky prodalo téměř 50 milionů kusů. Nintendo samo připouští, že nebýt výpadků výroby a logistických problémů, mohlo být číslo ještě vyšší.
K úspěchu konzole samozřejmě výrazně přispěly i hry. Do dnešního dne se na Switchi prodalo zhruba 1,5 miliardy her. Mezi nejúspěšnější tituly patří Mario Kart 8 Deluxe se zhruba 70 miliony prodaných kopií, Animal Crossing: New Horizons se 49 miliony a Super Smash Bros. Ultimate, který se dostal na 37 milionů.
V posledním čtvrtletí se dařilo i novějším titulům. Pokémon Legends: Z-A zaznamenal na původním Switchi prodeje 8,41 milionu kusů, přičemž Nintendo do tohoto čísla započítává i digitální prodeje edice pro Switch 2. Dvojice portů klasik Super Mario Galaxy, které se na Switch dostaly v říjnu, prodala dohromady 4,5 milionu kopií.
Switch tak uzavírá jednu kapitolu historie Nintenda ve velkém stylu. A i když se pozornost postupně přesouvá k nástupci, hybridní konzole z roku 2017 si už teď zajistila místo mezi nejúspěšnějšími herními zařízeními všech dob. Otázkou zůstává jen to, jestli se jí nakonec podaří z trůnu sesadit i PlayStation 2.