Nintendo po devíti letech vyřešilo jeden z nejpalčivějších problémů Switche

Majitelé původního Nintendo Switch se po více než devíti letech dočkali nečekaného vylepšení, ve které jsme už nedoufali. Nejnovější aktualizace systému 22.5.0 totiž výrazně zrychluje fungování eShopu, který dlouhé roky patřil mezi nejkritizovanější části celé konzole. Oficiální patch notes jsou poměrně stručné. Nintendo pouze uvádí, že obchod byl přepracován a nově podporuje světlý, nebo tmavý režim odpovídající nastavení konzole.
Původní eShop byl proslulý velmi pomalým načítáním, zpožděnými reakcemi ovládání, dlouhým vykreslováním obrázků a celkově až nepříjemným procházením nabídek. Hledání her často připomínalo boj s rozhraním spíš než pohodlné nakupování. Po aktualizaci je podle prvních reakcí situace výrazně lepší. Odezva obchodu je rychlejší, načítání plynulejší a procházení seznamů her už nepůsobí dojmem, že konzole každou chvíli zamrzne.
Přestože nejde o absolutně bezchybný zážitek, rozdíl je podle mnoha uživatelů natolik výrazný, že působí téměř jako úplně nová aplikace. Problém přitom nebyl jen v samotném výkonu. Během let se eShop zaplnil obrovským množstvím levných a nekvalitních titulů, takže hráči byli nuceni procházet stále delší seznamy her a čím rozsáhlejší nabídka v obchodě byla, tím více vynikaly jeho technické nedostatky.
Právě zlepšení výkonu eShopu patřilo mezi nejčastější přání komunity ještě před vydáním Switche 2. Nová konzole už podobnými problémy netrpí, ale nyní se výrazného zlepšení konečně dočkali i majitelé původního modelu. Trvalo to „jen“ devět let. Samotná kvalita nabídky her a problém s množstvím balastu v obchodě tím samozřejmě nezmizel. Hledání zajímavých titulů mezi stovkami pochybných projektů zůstává výzvou i nadále.