Nintendo musí zaplatit stovky milionů za klamání zákazníků kvůli driftu Joy-conů
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Nintendo musí zaplatit stovky milionů za klamání zákazníků kvůli driftu Joy-conů

9. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Majitelé Switche se dělí na dva druhy: Ti, kteří měli Joy-Con drift, a na ty, kteří jej terpve zažijí. Japonský gigant teď kvůli ujíždějícím analogům dostal ve Francii tvrdou pokutu za dlouholeté problémy první generace Switche. Francouzský úřad pro ochranu spotřebitelů totiž dospěl k závěru, že firma o vadě věděla, ale zákazníky o ní dostatečně neinformovala.

Pro nezasvěcené: drift označuje problém, kdy analogová páčka registruje pohyb i ve chvíli, kdy se jí hráč nedotýká. Ve hrách se pak postavy nebo kamera samovolně pohybují, což, jak si jistě dokážete představit, výrazně zhoršuje nebo dokonce znemožňuje zážitek z hraní.

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Podle zjištění francouzského úřadu DGCCRF, jak informuje francouzský deník Le Monde, mělo Nintendo o problémech s analogovými páčkami vědět už od roku 2018. Přesto podle vyšetřovatelů začalo situaci systematicky řešit až o několik let později. Úřady označily postup společnosti za klamavou obchodní praktiku. Kritika se netýká pouze samotné technické závady, ale hlavně způsobu komunikace se zákazníky. Podle francouzských regulátorů Nintendo dostatečně neupozorňovalo na známý problém a část uživatelů byla místo reklamace nebo opravy nepřímo motivována k nákupu nových ovladačů.

Výsledkem je pokuta ve výši 35 milionů eur, (v přepočtu zhruba 847 milionů korun) která patří mezi nejvyšší sankce spojené s aférou od uvedení konzole na trh v roce 2017. Joy-Con drift se stal jedním z nejznámějších hardwarových problémů konzolí, vedle třeba The Red Ring of Death Xboxu 360, a vedl k řadě žalob, stížností i bezplatných výměň a oprav v různých zemích světa.

Zajímavé je, že se celá kauza uzavírá v době, kdy už Nintendo prodává Switch 2. Podle dosavadních informací využívá nová konzole přepracované komponenty a první technické rozbory naznačují, že by měla být vůči podobným problémům výrazně odolnější. Nintendo se zatím k francouzskému rozhodnutí veřejně nevyjádřilo a není jasné, zda se proti pokutě odvolá.

Smarty.cz
Zdroje:
Le Monde
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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