Nicolas Cage míří do Call of Duty. Užijte si bizarní skiny, dokud to jde
zdroj: Activision

Nicolas Cage míří do Call of Duty. Užijte si bizarní skiny, dokud to jde

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24. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vývojáři nerozlučné střílečkové dvojice Call of Duty: Black Ops 7 a Warzone odhalili kompletní nálož obsahu, která se na bojiště přiřítí už ve čtvrtek 25. června v rámci bezplatné mezisezónní aktualizace pro čtvrtou sezónu. Na PC, PlayStationu a Xboxu se můžete těšit na solidní porci map pro tradiční multiplayer i režim Zombies, navracející se herní módy, novou zbraň, doplňky nebo na letní osvěžení mapy pro battle royale. Tou zdaleka nejvýraznější novinkou je ovšem příchod nového operátora, kterým se nestává nikdo jiný než slavný hollywoodský herec – Nicolas Cage.

Nečekejte přitom žádnou z jeho ikonických filmových postav, Cage v Call of Duty zkrátka hraje sám sebe. Filmová hvězda dorazí ruku v ruce s novým časově omezeným event passem, který nabídne sérii výzev s kosmetickými i funkčními odměnami. Jak už to tak bývá, pass má bezplatnou i prémiovou variantu, přičemž samotný Cage je samozřejmě zamčený za platební bránou.

Call of Duty: Black Ops 7 - Nicolas Cage zdroj: Activision

Součástí placené verze je také skin s červenou koženou bundou, který sice v oficiálním traileru chybí, ale stane se součástí delší kampaně s názvem Summer of Action. Kromě léta plného akce vývojáři lákají na bezplatnou zkušební verzi plné hry, jež nabídne přístup k multiplayeru i zombíkům, a připomínají, že otevřený endgame mód pro Black Ops 7 zůstane zdarma až do konce páté sezóny.

Pro Nicolase Cage přitom nejde o první herní štaci. Svůj herní debut si odbyl už v roce 2023 v asymetrickém hororu Dead by Daylight, kde se rovněž objevil sám za sebe, protože jeho charisma zkrátka zastiňuje jakoukoliv jednotlivou roli.

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V sérii Call of Duty však může jít na dlouhou dobu o poslední výstřelek tohoto typu. S oznámením chystaného podzimního Modern Warfare 4 totiž Activision společně s tvůrci ze studia Infinity Ward zdůraznili, že se tentokrát obejdou bez zábavných skinů a spoluprací s celebritami, které se sice staly v posledních letech standardem, ale zároveň od věrných fanoušků série sklízely hlavně kritiku.

„Žádná Lady Gaga. Žádný Omni-Man. Žádní Teletubbies. Žádný Spongebob. Zapamatujte si to,“ prohlásili vývojáři nekompromisně s tím, že veškeré kosmetické doplňky v nové hře musí působit autenticky a věrně k tomu, co značka Modern Warfare reprezentuje.

Nadcházející Modern Warfare 4 dorazí na pulty obchodů 23. října, a to pro PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a také pro Switch 2. Pokud si tedy plánujete Nicolase Cage pořídit, berte na vědomí, že do podzimního dílu se s vámi jeho skin už nepřesune.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer střílečka Call of Duty (série) battle royale Call of Duty
Zdroje:
Activision, Treyarch
Hry:
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Black Ops 7
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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