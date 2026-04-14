Nic než válka. Na Steam se vrací klasické hry ze světa Warhammeru
zdroj: tisková zpráva

Nic než válka. Na Steam se vrací klasické hry ze světa Warhammeru

14. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Warhammer: Mark of Chaos
Warhammer: Mark of Chaos
Warhammer: Mark of Chaos
Galerie

Přestože existuje až nesmyslně obrovské množství her ze světa Warhammeru (a tím myslím jak fantasy, tak 40K část), dorvat se k některým kvůli jejich stáří a licencování není úplně jednoduché. Games Workshop proto udělal poměrně sympatický krok, kdy klasické hry ze svých tabletopových univerz vypustil na Steam, kde je momentálně najdete ve výrazných slevách. Některé se na platformě objevují vůbec poprvé.

Celkem sedm her má na Steamu svoji premiéru, zatímco dalších dvanáct se vrací po delší pauze. Zavítat do jednodušších časů, nikoliv jednodušších her, tak mají jak pamětníci, tak i noví hráči a hráčky, které Warhammer oslovil teprve nedávno. A pak tu jsou takoví, kteří třeba kdysi ony hry hráli, ale o univerzu v konstantní válce nevěděli vůbec nic, takže jim chyběl kontext.

Mezi nově dostupnými tituly najdete například taktickou strategii Warhammer: Shadow of the Horned Rat, vůbec první hru zasazenou do světa Warhammer Fantasy, nebo tahovku Warhammer 40,000: Chaos Gate, kde vedete jednotku Space Marines proti silám Chaosu, a které před pár lety vyšlo fakt povedené pokračování Daemonhunters. Nechybí ani kultovní strategie Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 s masivními bitvami plnými tanků a Titanů.

Další návraty potěší fanoušky taktických a strategických her, což je v „hammeru“ pořád hlavní žánr. Třeba Warhammer 40,000: Rites of War, kde se Eldaři staví proti Tyranidům, nebo Warhammer: Dark Omen, duchovní pokračování Shadow of the Horned Rat. Do nabídky se po delší pauze vrací i akčnější tituly jako Warhammer 40,000: Fire Warrior, což je střílečka z pohledu první osoby ze začátku milénia, kde hrajete za válečníka T'au, nebo 3D strategie s masivními bitvami Warhammer: Mark of Chaos.

Vedle těchto „nováčků“ se na Steam vrací i další starší a sběratelské kousky, například Talisman: The Horus Heresy nebo Warhammer Underworlds: Shadespire Edition. Celé vydání navíc doprovází časově omezené slevy a tematické balíčky, takže jde o ideální příležitost doplnit knihovnu o kousky, které pomáhaly definovat Warhammer v herní podobě a připomenout si, na čem vyrostly novější hity jako Warhammer 40,000: Dawn of War nebo Warhammer 40,000: Space Marine.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
