Nevinný muž skončil na 18 měsíců ve vězení kvůli administrativní chybě a Skyrimu

Bizarní případ spojený se Skyrimem je u konce. Kanadský soud podle zpravodajského serveru CBC definitivně očistil Brandona Klaymea, který strávil 18 měsíců ve vězení kvůli záměně uživatelského jména inspirovaného hrou The Elder Scrolls V: Skyrim. K omylu vedlo jediné chybějící podtržítko v policejním spisu. Případ začal v roce 2020, kdy americké úřady ve Wisconsinu pátraly po uživateli platformy Kik podezřelém z držení dětské pornografie a navazování kontaktu s nezletilou osobou.
Podezřelý používal přezdívku fus__ro_dah, odkazující na slavný dračí výkřik ze Skyrimu. Vyšetřovatelé si ale nevšimli, že mezi „fus“ a „ro“ jsou dvě podtržítka, nikoli jedno. Při získávání údajů o účtu tak pracovali s uživatelským jménem fus_ro_dah, které na platformě patřilo Brandonu Klaymeovi. Vystopovat, kde se zdržuje podle IP adresy, už byla hračka.
Na základě této záměny byl zatčen, v roce 2023 odsouzen k 18 měsícům vězení a následně měl absolvovat dalších 18 měsíců podmíněného dohledu. Rozdíl v uživatelských jménech odhalili až letos Klaymeovi obhájci během přípravy odvolání. Odvolací soud následně konstatoval, že mezi Klaymeem a nezletilou obětí neexistuje žádná souvislost a že není autorem ani fotografií, ani zpráv, kvůli nimž byl odsouzen. Vyšetřovatelé se nyní domnívají, že skutečný majitel účtu žije v Kalifornii.
„Policejní dokumenty obsahovaly nenápadnou chybu, která změnila celý můj život,“ uvedl Klayme ve svém čestném prohlášení. Soudní analýza případu v Novém Skotsku následně rozhodla, že Brandon Klayme neměl být nikdy obviněn, natož odsouzen. Tento měsíc byl proto zproštěn všech obvinění a oficiálně prohlášen za nevinného. Ztracený čas a nervy už ale poškozenému muži nikdo nevrátí. Otázkou taky je, jestli bude mít čas, chuť a energii se soudit o odškodné.