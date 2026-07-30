Nevinný muž skončil na 18 měsíců ve vězení kvůli administrativní chybě a Skyrimu
zdroj: Bethesda

Nevinný muž skončil na 18 měsíců ve vězení kvůli administrativní chybě a Skyrimu

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30. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Bizarní případ spojený se Skyrimem je u konce. Kanadský soud podle zpravodajského serveru CBC definitivně očistil Brandona Klaymea, který strávil 18 měsíců ve vězení kvůli záměně uživatelského jména inspirovaného hrou The Elder Scrolls V: Skyrim. K omylu vedlo jediné chybějící podtržítko v policejním spisu. Případ začal v roce 2020, kdy americké úřady ve Wisconsinu pátraly po uživateli platformy Kik podezřelém z držení dětské pornografie a navazování kontaktu s nezletilou osobou.

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Podezřelý používal přezdívku fus__ro_dah, odkazující na slavný dračí výkřik ze Skyrimu. Vyšetřovatelé si ale nevšimli, že mezi „fus“ a „ro“ jsou dvě podtržítka, nikoli jedno. Při získávání údajů o účtu tak pracovali s uživatelským jménem fus_ro_dah, které na platformě patřilo Brandonu Klaymeovi. Vystopovat, kde se zdržuje podle IP adresy, už byla hračka.

Na základě této záměny byl zatčen, v roce 2023 odsouzen k 18 měsícům vězení a následně měl absolvovat dalších 18 měsíců podmíněného dohledu. Rozdíl v uživatelských jménech odhalili až letos Klaymeovi obhájci během přípravy odvolání. Odvolací soud následně konstatoval, že mezi Klaymeem a nezletilou obětí neexistuje žádná souvislost a že není autorem ani fotografií, ani zpráv, kvůli nimž byl odsouzen. Vyšetřovatelé se nyní domnívají, že skutečný majitel účtu žije v Kalifornii.

„Policejní dokumenty obsahovaly nenápadnou chybu, která změnila celý můj život,“ uvedl Klayme ve svém čestném prohlášení. Soudní analýza případu v Novém Skotsku následně rozhodla, že Brandon Klayme neměl být nikdy obviněn, natož odsouzen. Tento měsíc byl proto zproštěn všech obvinění a oficiálně prohlášen za nevinného. Ztracený čas a nervy už ale poškozenému muži nikdo nevrátí. Otázkou taky je, jestli bude mít čas, chuť a energii se soudit o odškodné.

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Tagy:
krimi fantasy first person
Zdroje:
CBC News
Hry:
The Elder Scrolls V: Skyrim
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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