Networking podle Xboxu: Blizzard pomáhá Fable, Rare radí s hrnčířskou mlátičkou Kiln
zdroj: Playground Games

Networking podle Xboxu: Blizzard pomáhá Fable, Rare radí s hrnčířskou mlátičkou Kiln

PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

16. 4. 2026 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Pod hlavičkou Xboxu se dnes sdružuje poměrně pestrá směsice studií – od gigantů typu Activision až po experimentátory z Double Fine. Každý z týmů má vlastní identitu, styl a zaměření, ale i přes konkrétní specializace mezi nimi podle vedení společnosti funguje vcelku čilá spolupráce. Microsoft se totiž snaží podporovat prostředí, kde si jednotlivé týmy aktivně předávají zkušenosti, technologie i know-how.

„Máme spoustu různých studií a každé má svou vlastní kulturu, takže o tom přemýšlíme jako o kultuře kultur,“ vysvětluje šéf obsahu Xboxu Matt Booty v nejnovější epizodě oficiálního podcastu. Podle něj je klíčem najít rovnováhu mezi samostatností a propojením. Cílem není studia sjednocovat nebo jim shora diktovat směr, spíš vytvářet dostatečný prostor pro komunikaci a sdílení. Jakmile podobné vazby mezi týmy vzniknou, spolupráce podle Bootyho přichází přirozeně.

V podcastu ji ilustroval na konkrétních příkladech z poslední doby: Například Blizzard, který proslavily série jako Diablo, Warcraft nebo StarCraft, a to i díky skvělým, veskrze nadčasovým animovaným filmečkům, momentálně vypomáhá Playground Games právě s filmovými sekvencemi pro chystaný reboot Fable. Jinde zase The Coalition sdílí své zkušenosti a tipy pro Unreal Engine 5 s týmem inXile Entertainment při vývoji Clockwork Revolution.

Propojují se ale i zdánlivě nesouvisející projekty. Třeba studio Rare, které stojí za pirátskou online akcí Sea of Thieves, pomáhá Double Fine svou expertizou v oblasti multiplayeru při přípravě netradiční párty mlátičky Kiln, kde se proti sobě staví hrnčířské výrobky. Compulsion Games zase při přípravě animací pro South of Midnight využilo natáčecí zázemí Activisionu, jiná studia pak sdílejí i o něco složitější technologie.

Booty zmiňuje třeba řešení pro ukládání sdílených světů ze State of Decay 2, které si v Obsidianu vypůjčili při tvorbě Grounded. Následně ho s vlastními vylepšeními zase vrátili týmu z Undead Labs, který teď jejich poznatky využije u vývoje State of Decay 3

Strategii sdílení Booty přiblížil v období větších změn ve vedení Xboxu, na pozici šéfa obsahu ostatně povýšil teprve nedávno po únorovém odchodu Phila Spencera, který Microsoft opustil po téměř čtyřiceti letech. Šéfkou Xboxu se mezitím stala Asha Sharma a po svém nástupu dokonce připustila, že je Game Pass momentálně příliš drahý, a přislíbila nápravu. Kdo ví, třeba se s ní o know-how v oblasti monetizace v rámci „kultury kultur“ podělí některé ze studií...

Smarty.cz
Tagy:
online akční fantasy dobrodružný RPG multiplayer adventura steampunk kooperace 3rd person magie akční adventura keramika bojová
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Sea of Thieves Fable South of Midnight Clockwork Revolution Kiln
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
