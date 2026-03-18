Netflix rozšiřuje obsazení seriálového Assassin's Creed. Dorazí i dívka s dračím tetováním
18. 3. 2026 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Připravovaný seriál ze světa Assassin's Creed se znovu hlásí o slovo, Netflix oznámil další čtveřici herců, kteří se připojí k projektu, který se pomalu, ale jistě začíná po letech od oznámení konečně rýsovat v jasnějších obrysech.

Podle informací serveru Variety si v seriálu zahrají Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris a Corrado Invernizzi. Zatím není jasné, jaké role ztvární, ale všichni by měli mít v příběhu výraznější úlohu napříč vícero epizodami. Doplní tak už dříve oznámeného Tobyho Wallace a Lolu Petticrew, kteří by měli patřit mezi hlavní postavy.

Nejvýraznějším jménem nové čtveřice je bezpochyby Rapace, která zazářila v roli Lisbeth Salander ve švédské filmové adaptaci románové trilogie Milénium spisovatele Stiega Larssona, ale také v Prometheovi či v detektivce Sherlock Holmes: Hra stínů.

Sean Harris zase proslul rolí záporáka Solomona Lanea v sérii Mission: Impossible, zatímco Corrado Invernizzi se objevil například v nedávném snímku Indiana Jones a nástroj osudu. Ramzy Bedia se pro změnu držel zejména lokální produkce, na přelomu tisíciletí hrál v nemocničním sitcomu H a v desítkách v tuzemsku spíše neznámých francouzských komedií.

Výsledná sestava tak působí jako poměrně pestrý mix evropských i hollywoodských hvězd. K dalším zatím oznámeným hereckým jménům patří Zachary Hart, Laura Marcus či Tanzyn Crawford.

Detaily ohledně zápletky samotného seriálu zatím neznáme, už dříve se nicméně objevily zprávy, že seriál přijde s vlastní dějovou linií a nebude tak vycházet z žádné konkrétní hry. Spekuluje se také o zasazení do období starověkého Říma, kde by se mohly objevit historické postavy jako císař Nero nebo filosof Seneca mladší.

Za projektem stojí dvojice showrunnerů Roberto Patino a David Wiener, kteří stáli u zrodu seriálů jako Westworld nebo Halo. Natáčení by mělo probíhat v Itálii, což odpovídá spekulovanému římskému zasazení. Tvůrčí dvojice mezitím láká na akci, parkour, ale hlavně na lidský příběh o hledání smyslu života, identity, osudu a víry.

Seriálová adaptace Assassin's Creed od Netflixu byla poprvé oznámena už před šesti lety, ale dlouho o ní nebylo slyšet. Teď se ale zdá, že se projekt konečně posouvá kupředu vstříc natáčení a snad i premiéře na jedné z největších streamovacích služeb.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
